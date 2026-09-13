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Niko Sulpriyono
Senin, 14 September 2026 | 01.18 WIB

Siap-Siap Jadi Wong Sugih! 7 Weton yang Dipercaya Membuka Jalan Rezeki Besar Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Wetin Sugih (Unsplash) - Image

Ilustrasi Wetin Sugih (Unsplash)


JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan dalam pola yang sama. 

Ada masa ketika berbagai usaha terasa belum membuahkan hasil, sementara pada waktu lain kesempatan justru datang dari arah yang tidak pernah diperkirakan. 

Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan tersebut menjadi salah satu hal yang kerap ditafsirkan melalui weton kelahiran.

Weton merupakan kombinasi hari dalam penanggalan tujuh hari dan pasaran Jawa yang kemudian digunakan dalam berbagai penafsiran tradisional. 

Primbon Jawa memuat beragam pandangan mengenai karakter, kecenderungan kehidupan, hingga peruntungan seseorang berdasarkan weton. 

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki besar.

Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, terdapat 7 weton yang dipercaya berpotensi mengalami perubahan kehidupan secara signifikan. 

Bahkan, beberapa di antaranya kerap digambarkan berpeluang menjadi wong sugih, terutama ketika kemampuan, kerja keras, dan kesempatan bertemu pada waktu yang tepat.

Namun, istilah "sugih mendadak" tidak harus dimaknai sebagai seseorang tiba-tiba memperoleh kekayaan tanpa proses. 

Rezeki besar dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti pekerjaan yang lebih baik, usaha yang berkembang, pelanggan bertambah, jaringan yang semakin luas, atau kesempatan yang memberikan perubahan ekonomi.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya mempunyai jalan rezeki besar dan berpotensi menjadi wong sugih menurut primbon Jawa? 

Inilah penjelasannya yang dirangkum dari kanla YouTube Bara raja cirebon pada Minggu (13/09).

1. Sabtu Pon

Weton pertama adalah Sabtu Pon. Dalam perhitungan neptu, Sabtu mempunyai nilai 9, sedangkan Pon bernilai 7. Dengan demikian, Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16. 

Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, angka neptu tersebut menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk membaca karakter dan kecenderungan perjalanan hidup seseorang.

Editor: Novia Tri Astuti
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