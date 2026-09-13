Tibo Kudo: 8 Weton Lincah dan Energik dengan Keberuntungan Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Kudo untuk weton dengan karakter lincah, gesit, dan energik layaknya kuda.

Golongan weton ini dipercaya memiliki keberuntungan besar terutama dalam kemudahan mendapatkan rezeki hidup.

Kemandirian serta semangat tinggi menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.

Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel pada Minggu (13/9), disebutkan delapan weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Kudo tersebut.

1. Minggu legi

Weton Minggu Legi dikenal memiliki kelincahan tinggi serta imajinasi yang aktif dalam menjalani hidup.

Tenaga fisik yang kuat membuat mereka cocok menekuni pekerjaan yang membutuhkan aktivitas berat.

Kekuatan ekstra tersebut menjadikan mereka unggul dibanding kebanyakan orang dalam hal ketahanan fisik.

Pikiran yang selalu riang menjadi ciri khas yang melekat pada pemilik weton ini hingga usia tua.