Tibo Kudo: 8 Weton Lincah dan Energik dengan Keberuntungan Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Kudo Lincah dan Energik dengan Keberuntungan Menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Kudo untuk weton dengan karakter lincah, gesit, dan energik layaknya kuda.
Golongan weton ini dipercaya memiliki keberuntungan besar terutama dalam kemudahan mendapatkan rezeki hidup.
Kemandirian serta semangat tinggi menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.
Dilansir dari akun YouTube Fitka Channel pada Minggu (13/9), disebutkan delapan weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Kudo tersebut.
Baca Juga: Berbakat Bisnis, 6 Weton Ini Diramal Sukses Jadi Pengusaha dan Pedagang Menurut Primbon Jawa
1. Minggu legi
Weton Minggu Legi dikenal memiliki kelincahan tinggi serta imajinasi yang aktif dalam menjalani hidup.
Tenaga fisik yang kuat membuat mereka cocok menekuni pekerjaan yang membutuhkan aktivitas berat.
Kekuatan ekstra tersebut menjadikan mereka unggul dibanding kebanyakan orang dalam hal ketahanan fisik.
Pikiran yang selalu riang menjadi ciri khas yang melekat pada pemilik weton ini hingga usia tua.
Kecenderungan tidak mudah terbebani oleh masalah menjadi karakter menonjol yang mereka miliki.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022