Uang Cepat Keluar, Tapi Cepat Datang Lagi! 3 Shio Ini Disebut Sulit Miskin

JawaPos.com – Cara seseorang menggunakan uang memang berbeda-beda. Ada yang sangat berhati-hati menyimpan setiap pemasukan, tetapi ada pula yang lebih senang membelanjakannya untuk memenuhi keinginan maupun membahagiakan orang di sekitar.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang disebut memiliki kebiasaan cukup royal. Mereka tidak terlalu ragu mengeluarkan uang untuk kenyamanan, kesenangan, atau membantu orang lain.

Meski terlihat boros, kondisi finansial mereka justru disebut relatif aman. Salah satu alasannya adalah kemampuan menghasilkan pemasukan, keberanian melihat peluang, serta kecenderungan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan.

Dengan kata lain, uang memang mudah keluar, tetapi peluang untuk mendapatkannya kembali juga terbuka lebar.

Dilansir dari Rezeki&Hoki, berikut tiga shio yang dikenal gemar mengeluarkan uang tetapi dipercaya memiliki kemampuan finansial sehingga tidak mudah jatuh miskin.

1. Shio Anjing Pemilik Shio Anjing dikenal senang menikmati berbagai hal yang membuat hidup terasa lebih menyenangkan. Mereka tidak terlalu keberatan mengeluarkan uang untuk diri sendiri maupun orang-orang yang mereka sayangi.

Sifat murah hati juga menjadi salah satu alasan pengeluaran mereka cukup besar. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, Shio Anjing cenderung tidak ragu memberikan dukungan sesuai kemampuannya.

Meski begitu, mereka bukan tipe orang yang hanya menghabiskan uang tanpa perhitungan. Shio Anjing juga disebut memiliki kecerdasan dalam melihat kesempatan yang bisa memberikan keuntungan.

Sebagian uang yang dimiliki dapat dialihkan ke investasi atau sesuatu yang berpotensi menghasilkan manfaat dalam jangka panjang. Karena itulah, meskipun terlihat royal, kondisi finansial mereka dipercaya tetap memiliki fondasi yang cukup kuat.