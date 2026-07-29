5 Weton Ini Konon Paling Sulit Miskin Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk?

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton bukan hanya digunakan untuk menentukan hari baik, tetapi juga dipercaya dapat menggambarkan karakter, kecenderungan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Tak heran jika pembahasan mengenai weton selalu menarik perhatian, terutama ketika dikaitkan dengan keberuntungan dalam bidang ekonomi.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang konon memiliki peluang lebih besar untuk hidup berkecukupan.

Kepercayaan tersebut bukan karena mereka diyakini akan memperoleh kekayaan tanpa usaha, melainkan karena memiliki sifat-sifat yang dianggap mampu membuka jalan menuju keberhasilan finansial.

Meski demikian, penting dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Penafsiran mengenai weton tidak dapat dijadikan sebagai kepastian. Rezeki tetap bergantung pada ikhtiar, doa, kejujuran, serta kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, weton apa saja yang dipercaya paling sulit miskin menurut Primbon Jawa?

Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Nadi Neptu pada Rabu (29/07).