Sulit Miskin! 9 Weton Ini Diprediksi Tetap Kaya Raya Walaupun Gemar Menghabiskan Uang

JawaPos.Com - Kepercayaan tentang weton dalam primbon Jawa masih dipercaya oleh banyak masyarakat hingga sekarang.

Weton dianggap bukan sekadar hari lahir, tetapi juga dipercaya membawa pengaruh terhadap karakter, kebiasaan hidup, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Menariknya, dalam primbon Jawa kuno, beberapa weton dikenal memiliki sifat cukup boros dan senang menikmati hidup.

Mereka mudah mengeluarkan uang untuk keluarga, teman, hobi, atau hal-hal yang membuat hati senang.

Namun uniknya, weton-weton ini justru dipercaya tetap dekat dengan keberuntungan finansial, bahkan sulit miskin.

Meski uang sering keluar, rezeki mereka seolah terus datang dari berbagai arah.

Banyak orang percaya bahwa pemilik weton tertentu sulit hidup miskin terlalu lama karena memiliki aura rezeki kuat, kemampuan mencari peluang, dan jalan hidup yang dekat dengan keberuntungan.

Dilansir dari kanal Youtube Pandan Hidup, inilah sembilan weton yang dipercaya tetap kaya raya walaupun gemar menghabiskan uang menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton paling kuat dalam primbon Jawa.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kharisma tinggi dan pembawaan yang mudah menarik perhatian orang lain. Mereka juga terkenal royal terhadap keluarga maupun teman dekat.

Ketika memiliki uang, Jumat Kliwon tidak terlalu suka hidup pelit. Mereka senang membantu orang lain, mentraktir teman, atau membeli sesuatu yang membuat hidup terasa lebih nyaman.

Karena kebiasaan tersebut, pengeluaran mereka sering cukup besar.

Namun dalam primbon Jawa, weton ini dipercaya memiliki jalan rezeki yang sangat luas.