Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 23.32 WIB

6 Shio yang Konon Sulit Jatuh Miskin, Kerja Kerasnya Berbuah Kekayaan

seseorang yang tak kenal hidup susah./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang tak kenal hidup susah./Freepik/EyeEm

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dan terbebas dari persoalan finansial. Dalam berbagai tradisi, keberuntungan bahkan kerap dikaitkan dengan karakter dan waktu kelahiran seseorang.

Dalam astrologi Tionghoa, shio menjadi salah satu bagian dari kepercayaan yang digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang. Beberapa shio dipercaya mempunyai energi keberuntungan yang kuat, terutama dalam perkara pekerjaan, usaha, dan kekayaan.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk memastikan masa depan atau kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut mempunyai peruntungan finansial tinggi dan dianggap mudah menemukan jalan menuju kemakmuran.

1. Shio Naga

Naga dalam budaya Tionghoa kerap menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberhasilan. Karakter tersebut membuat shio ini sering ditempatkan sebagai salah satu shio dengan peruntungan terbaik.

Menurut ramalan, pemilik Shio Naga mempunyai ambisi besar serta keberanian untuk mengejar target. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sulit.

Sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang memperoleh posisi penting, mengembangkan bisnis, maupun meningkatkan kondisi finansial. Dalam kepercayaan tradisional, Naga bahkan sering dianggap memiliki energi keberuntungan yang kuat sejak awal perjalanan hidupnya.

2. Shio Tikus

Jangan terkecoh dengan simbolnya yang kecil. Dalam astrologi Tionghoa, Tikus justru dikenal sebagai sosok cerdik dan pandai membaca keadaan.

Pemilik Shio Tikus dipercaya memiliki kemampuan melihat kesempatan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Mereka juga disebut cukup piawai bernegosiasi dan mengatur strategi untuk mendapatkan hasil terbaik.

Karakter tersebut membuat mereka kerap dikaitkan dengan dunia bisnis dan perdagangan. Ketika kemampuan membaca peluang dipadukan dengan kerja keras, Shio Tikus dipercaya mampu mengubah kesempatan sederhana menjadi keuntungan yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Weton Ini Konon Paling Sulit Miskin Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk? - Image
Zodiak

5 Weton Ini Konon Paling Sulit Miskin Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Termasuk?

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.43 WIB

Sulit Miskin! 9 Weton Ini Diprediksi Tetap Kaya Raya Walaupun Gemar Menghabiskan Uang - Image
Zodiak

Sulit Miskin! 9 Weton Ini Diprediksi Tetap Kaya Raya Walaupun Gemar Menghabiskan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 19.35 WIB

8 Weton Paling Disukai Banyak Orang, Konon Membawa Hoki dan Kekayaan - Image
Zodiak

8 Weton Paling Disukai Banyak Orang, Konon Membawa Hoki dan Kekayaan

Sabtu, 12 September 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore