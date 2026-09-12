6 Shio yang Konon Sulit Jatuh Miskin, Kerja Kerasnya Berbuah Kekayaan

JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang berkecukupan dan terbebas dari persoalan finansial. Dalam berbagai tradisi, keberuntungan bahkan kerap dikaitkan dengan karakter dan waktu kelahiran seseorang.

Dalam astrologi Tionghoa, shio menjadi salah satu bagian dari kepercayaan yang digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang. Beberapa shio dipercaya mempunyai energi keberuntungan yang kuat, terutama dalam perkara pekerjaan, usaha, dan kekayaan.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sehingga tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk memastikan masa depan atau kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut mempunyai peruntungan finansial tinggi dan dianggap mudah menemukan jalan menuju kemakmuran.

1. Shio Naga Naga dalam budaya Tionghoa kerap menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan keberhasilan. Karakter tersebut membuat shio ini sering ditempatkan sebagai salah satu shio dengan peruntungan terbaik.

Menurut ramalan, pemilik Shio Naga mempunyai ambisi besar serta keberanian untuk mengejar target. Mereka juga dipercaya memiliki kemampuan memimpin dan mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sulit.

Sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang memperoleh posisi penting, mengembangkan bisnis, maupun meningkatkan kondisi finansial. Dalam kepercayaan tradisional, Naga bahkan sering dianggap memiliki energi keberuntungan yang kuat sejak awal perjalanan hidupnya.

2. Shio Tikus Jangan terkecoh dengan simbolnya yang kecil. Dalam astrologi Tionghoa, Tikus justru dikenal sebagai sosok cerdik dan pandai membaca keadaan.

Pemilik Shio Tikus dipercaya memiliki kemampuan melihat kesempatan yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Mereka juga disebut cukup piawai bernegosiasi dan mengatur strategi untuk mendapatkan hasil terbaik.