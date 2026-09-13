Dikelilingi Rezeki Berlimpah, 3 Weton Ini Dikenal Tak Pelit dan Suka Menolong

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran Jawa juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Dalam tradisi primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki lebih lancar. Menariknya, keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai kekayaan materi.

Relasi yang luas, kesempatan yang datang pada waktu tepat, kemudahan ketika membantu orang lain, serta hati yang ikhlas juga dianggap sebagai bentuk rezeki.

Kekayaan pun diyakini akan terasa lebih bermakna ketika seseorang tetap memiliki kepedulian terhadap sesama. Sifat suka berbagi dan tidak berlebihan dalam mengejar harta menjadi bagian dari gambaran keberuntungan dalam kehidupan.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat sejumlah weton yang disebut sebagai “weton emas” karena dipercaya mempunyai aliran rezeki yang baik sekaligus karakter dermawan.

Berikut lima weton yang dalam kepercayaan primbon kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan kemurahan hati.

1. Selasa Legi Pemilik weton Selasa Legi dipercaya mempunyai jiwa sosial yang cukup kuat. Mereka cenderung senang membantu orang lain dan tidak terlalu memperhitungkan keuntungan ketika memberikan sesuatu.

Dalam gambaran primbon, karakter tersebut sering dianalogikan seperti sumber air yang terus mengalir. Artinya, rezeki dipercaya tetap tersedia meskipun sebagian digunakan untuk membantu orang di sekitarnya.

Sikap tulus dan ringan tangan menjadi salah satu kelebihan yang membuat Selasa Legi mudah mendapatkan simpati. Hubungan baik dengan banyak orang pun dapat menjadi salah satu pintu datangnya kesempatan baru.