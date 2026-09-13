Kerja Keras Tak Sia-Sia, 9 Tanggal Lahir Ini Berpeluang Raih Keuntungan Besar

JawaPos.com – Penghujung September 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah orang berdasarkan perhitungan numerologi.

Beberapa kelompok tanggal lahir disebut memiliki peluang untuk merasakan perkembangan dalam urusan finansial. Pemasukan dapat meningkat, sementara kesempatan untuk menemukan sumber pendapatan baru juga berpotensi terbuka.

Perjuangan yang selama ini dilakukan, mulai dari kerja keras, ketekunan hingga keberanian mengembangkan ide, diprediksi mulai menunjukkan hasil yang lebih konkret.

Dilansir dari YourTango, berikut sembilan tanggal lahir yang disebut berpeluang menikmati buah dari usaha mereka dan merasakan terobosan keuangan di penghujung September.

1. Tanggal 2, 11, dan 29 Orang yang lahir pada tanggal 2, 11, atau 29 diprediksi mulai menikmati hasil dari konsistensi yang selama ini mereka bangun.

Berbagai usaha dan pekerjaan yang dikerjakan dengan tekun dapat membawa pengakuan maupun pencapaian baru. Apresiasi tersebut bahkan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial.

Pemasukan tambahan yang datang sebaiknya tidak langsung dihabiskan. Numerologi menyarankan agar keuntungan tersebut dikelola dengan bijak, termasuk dengan menyisihkan sebagian untuk tabungan atau kebutuhan mendatang.

2. Tanggal 5, 14, dan 23 Bagi pemilik tanggal lahir 5, 14, dan 23, keberuntungan finansial disebut berkaitan dengan keberanian untuk menunjukkan kemampuan kepada orang lain.

Bakat, kreativitas, serta kemampuan memimpin berpeluang mendapat perhatian lebih besar pada akhir September. Ketika kualitas tersebut terlihat, kesempatan baru pun dapat ikut berdatangan.