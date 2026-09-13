Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 01.38 WIB

Kerja Keras Tak Sia-Sia, 9 Tanggal Lahir Ini Berpeluang Raih Keuntungan Besar

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Penghujung September 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah orang berdasarkan perhitungan numerologi.

Beberapa kelompok tanggal lahir disebut memiliki peluang untuk merasakan perkembangan dalam urusan finansial. Pemasukan dapat meningkat, sementara kesempatan untuk menemukan sumber pendapatan baru juga berpotensi terbuka.

Perjuangan yang selama ini dilakukan, mulai dari kerja keras, ketekunan hingga keberanian mengembangkan ide, diprediksi mulai menunjukkan hasil yang lebih konkret.

Dilansir dari YourTango, berikut sembilan tanggal lahir yang disebut berpeluang menikmati buah dari usaha mereka dan merasakan terobosan keuangan di penghujung September.

1. Tanggal 2, 11, dan 29

Orang yang lahir pada tanggal 2, 11, atau 29 diprediksi mulai menikmati hasil dari konsistensi yang selama ini mereka bangun.

Berbagai usaha dan pekerjaan yang dikerjakan dengan tekun dapat membawa pengakuan maupun pencapaian baru. Apresiasi tersebut bahkan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial.

Pemasukan tambahan yang datang sebaiknya tidak langsung dihabiskan. Numerologi menyarankan agar keuntungan tersebut dikelola dengan bijak, termasuk dengan menyisihkan sebagian untuk tabungan atau kebutuhan mendatang.

2. Tanggal 5, 14, dan 23

Bagi pemilik tanggal lahir 5, 14, dan 23, keberuntungan finansial disebut berkaitan dengan keberanian untuk menunjukkan kemampuan kepada orang lain.

Bakat, kreativitas, serta kemampuan memimpin berpeluang mendapat perhatian lebih besar pada akhir September. Ketika kualitas tersebut terlihat, kesempatan baru pun dapat ikut berdatangan.

Jangan terlalu ragu untuk tampil dan memperkenalkan kemampuan yang dimiliki. Semakin percaya diri dalam mengambil peran, semakin besar pula kemungkinan munculnya peluang yang dapat memberikan keuntungan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Siap-Siap Cuan! 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Berpeluang Dapat Rezeki Besar - Image
Zodiak

Siap-Siap Cuan! 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Berpeluang Dapat Rezeki Besar

Minggu, 13 September 2026 | 06.06 WIB

Punya Aura Magnetis, 4 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Menarik Keberuntungan - Image
Zodiak

Punya Aura Magnetis, 4 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Menarik Keberuntungan

Sabtu, 12 September 2026 | 03.45 WIB

Rezeki dan Keberuntungan Disebut Mengikuti, Ini 9 Tanggal Lahir Paling Hoki - Image
Zodiak

Rezeki dan Keberuntungan Disebut Mengikuti, Ini 9 Tanggal Lahir Paling Hoki

Jumat, 11 September 2026 | 05.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore