10 Weton Bernasib Emas, Diprediksi 'Wong Sugih' di Tahun 2026 Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Wong Sugih (freepik)
JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, tahun 2026 disebut sebagai tahun emas. Angka 10 yang mewakili tahun tersebut melambangkan kesempurnaan, keseimbangan, serta awal baru menuju kemakmuran.
Primbon menafsirkan angka 10 sebagai simbol kesempurnaan hidup. Ia juga menggambarkan keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual, serta awal babak baru yang membawa keberlimpahan.
Oleh sebab itu, tahun 2026 diprediksi akan menjadi masa panen rezeki, terutama bagi beberapa weton yang sejak lahir memang sudah membawa aura keberuntungan.
Berikut daftar 10 weton bernasib emas yang diprediksi akan menjadi wong sugih di tahun 2026 dikutip dari Bara Raja Cirebon:
Memiliki jumlah neptu 13, pemilik weton ini dikenal tenang, bijak, dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Tahun 2026 akan membuka banyak peluang baru dalam karier maupun usaha. Rezeki datang dari kepercayaan yang sudah mereka bangun, bahkan orang-orang yang dulu meremehkan kini justru menjadikan mereka panutan.
Dengan neptu 14, mereka dikenal ramah dan pandai membangun relasi. Tahun 2026 akan menjadi masa panen hasil dari jejaring sosial yang mereka rawat. Peluang kerja sama dan proyek besar datang silih berganti tanpa harus dicari.
Memiliki neptu 14 dengan aura spiritual yang kuat. Mereka sosok penyayang dan suka menolong. Di tahun 2026, ketulusan itu berbalik membawa rezeki tak terduga. Energi positif yang terpancar dari mereka menjadi magnet keberkahan.
Dengan neptu 14, weton ini punya jiwa kepemimpinan dan intuisi tajam. Tahun 2026 akan menjadi titik balik, di mana bisnis, jabatan, hingga investasi berkembang pesat.
Dikenal jujur, lembut, dan penuh kasih. Tahun 2026 adalah balasan atas ketulusan mereka. Usaha kecil berkembang menjadi besar, kehidupan lebih ringan, penuh keberkahan.
Memiliki karakter intelektual tinggi dan kepemimpinan yang adil. Tahun 2026 akan membawa kenaikan jabatan, posisi sosial, dan peningkatan aset.
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Jawa Pos
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