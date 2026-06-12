Wong Sugih Menurut Primbon Jawa! 9 Weton Ini Diprediksi Menikmati Keberuntungan Finansial yang Luar Biasa

Ilustrasi weton wong sugih (Magnific)
JawaPos.com - Kepercayaan terhadap weton telah menjadi bagian dari budaya Jawa selama ratusan tahun.
Bagi sebagian masyarakat, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang, tetapi juga dipercaya mampu menggambarkan karakter, pola kehidupan, hingga peluang keberuntungan yang dimiliki seseorang di masa depan.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, istilah wong sugih memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memiliki banyak harta.
Wong sugih juga menggambarkan seseorang yang hidup berkecukupan, mampu memenuhi kebutuhan keluarga, memiliki usaha atau pekerjaan yang berkembang, serta menikmati ketenangan dalam urusan ekonomi.
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Meski kesuksesan tetap ditentukan oleh usaha, kerja keras, dan doa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki dan kemakmuran.
Karakter-karakter tersebut seperti disiplin, cerdas dalam mengambil keputusan, pandai membangun relasi, hingga memiliki semangat pantang menyerah.
Dilansir dari kanal Youtube Primbon Tanah Jawa, inilah sembilan weton yang menurut berbagai penafsiran primbon Jawa sering disebut memiliki potensi menjadi wong sugih dan menikmati keberuntungan finansial yang luar biasa.
1. Jumat Kliwon
Jumat Kliwon termasuk salah satu weton yang paling sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan ekonomi.
Pemilik weton ini dikenal memiliki intuisi yang kuat serta kemampuan membaca situasi dengan sangat baik.
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