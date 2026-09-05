Rezeki Melimpah di Tahun 2026, 10 Weton Ini Disebut Berpeluang Jadi Wong Sugih

JawaPos.com – Tahun 2026 disebut membawa peluang baru bagi sejumlah weton dalam ramalan Primbon Jawa. Beberapa weton bahkan dipercaya akan mengalami perubahan besar dalam kehidupan, terutama dalam hal rezeki dan kondisi finansial.

Dalam kepercayaan tersebut, perjalanan hidup seseorang dapat mengalami fase naik dan turun. Masa yang sebelumnya penuh tantangan dipercaya bisa berganti menjadi periode yang lebih baik ketika seseorang menemukan peluang dan mampu memanfaatkannya.

Namun, ramalan tetap sebatas gambaran berdasarkan tradisi. Rezeki dan masa depan seseorang tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan weton kelahiran.

Pepatah Jawa “urip iku urup” mengajarkan bahwa hidup hendaknya dapat memberikan manfaat dan menjadi penerang bagi orang lain. Karena itu, keberuntungan sebaiknya tetap diiringi usaha, doa, ketekunan, dan sikap rendah hati.

Dikutip dari Bara Raja Cirebon, berikut 10 weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan perubahan kehidupan pada 2026.

1. Jumat Legi Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan positif, penyayang, dan senang memberikan perlindungan kepada orang di sekitarnya.

Sikap bijaksana tersebut membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, kemampuan menjalin hubungan baik dipercaya dapat menjadi salah satu jalan datangnya peluang.

Jumat Legi juga disebut memiliki kecerdasan dan wawasan yang mendukung kemampuan menghadapi berbagai persoalan. Dalam ramalan Primbon Jawa, karakter tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju peningkatan rezeki pada 2026.

2. Kamis Legi Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13. Weton ini dikenal dengan karakter pekerja keras, mudah bergaul, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain.