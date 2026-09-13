Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 13 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kesibukan yang terus berjalan dapat membuat Capricorn terbiasa mengabaikan tanda-tanda ketika tubuh membutuhkan istirahat, makanan, atau waktu untuk memulihkan energi.

Karena itu, Capricorn disarankan untuk lebih peka terhadap kebutuhan dasar dan tidak terus memaksakan diri ketika kondisi tubuh mulai menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin memiliki kebiasaan tetap menjalankan aktivitas meskipun rasa lelah sudah mulai muncul.

Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi tanggung jawab sering kali membuat kebutuhan tubuh ditempatkan setelah semua tugas selesai.

Namun, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai dikurangi.