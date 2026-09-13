Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 13 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
Kesibukan yang terus berjalan dapat membuat Capricorn terbiasa mengabaikan tanda-tanda ketika tubuh membutuhkan istirahat, makanan, atau waktu untuk memulihkan energi.
Karena itu, Capricorn disarankan untuk lebih peka terhadap kebutuhan dasar dan tidak terus memaksakan diri ketika kondisi tubuh mulai menurun.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn mungkin memiliki kebiasaan tetap menjalankan aktivitas meskipun rasa lelah sudah mulai muncul.
Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi tanggung jawab sering kali membuat kebutuhan tubuh ditempatkan setelah semua tugas selesai.
Namun, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai dikurangi.
Ketika tubuh terasa mengantuk, lemas, atau sulit berkonsentrasi, Capricorn tidak perlu langsung menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang harus dilawan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022