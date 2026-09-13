Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 16.37 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Minggu, 13 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Kesibukan yang terus berjalan dapat membuat Capricorn terbiasa mengabaikan tanda-tanda ketika tubuh membutuhkan istirahat, makanan, atau waktu untuk memulihkan energi.

Karena itu, Capricorn disarankan untuk lebih peka terhadap kebutuhan dasar dan tidak terus memaksakan diri ketika kondisi tubuh mulai menurun.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn mungkin memiliki kebiasaan tetap menjalankan aktivitas meskipun rasa lelah sudah mulai muncul.

Dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi tanggung jawab sering kali membuat kebutuhan tubuh ditempatkan setelah semua tugas selesai.

Namun, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai dikurangi.

Ketika tubuh terasa mengantuk, lemas, atau sulit berkonsentrasi, Capricorn tidak perlu langsung menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang harus dilawan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 13 September 2026: Kurangi Makanan Manis - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Minggu, 13 September 2026: Kurangi Makanan Manis

Minggu, 13 September 2026 | 16.40 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 13 September 2026: Jaga Pola Makan dan Keseimbangan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Minggu, 13 September 2026: Jaga Pola Makan dan Keseimbangan

Minggu, 13 September 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 13 September 2026: Dengarkan Sinyal Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Minggu, 13 September 2026: Dengarkan Sinyal Tubuh

Minggu, 13 September 2026 | 16.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore