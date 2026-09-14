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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 03.18 WIB

Pantang Puas dengan Pencapaian, 4 Shio Ini Punya Ambisi Besar untuk Sukses

ilustrasi shio ambisius. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio ambisius. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki ambisi sering kali menjadi salah satu pendorong seseorang untuk terus berkembang. Keinginan mencapai target membuat seseorang bersedia bekerja lebih keras dan menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan menuju kesuksesan.

Setiap orang tentu mempunyai tingkat ambisi yang berbeda. Ada yang lebih nyaman menjalani hidup secara perlahan, sementara sebagian lainnya selalu menetapkan target baru dan tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang telah diraih.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter ambisius dan kegigihan tersebut dipercaya lebih menonjol pada beberapa shio. Mereka disebut mempunyai tekad kuat dan cenderung terus berusaha sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dilansir Express, terdapat empat shio yang dianggap paling ambisius serta tidak mudah menyerah dalam mengejar impian. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki visi besar dan kecenderungan untuk berpikir jauh ke depan. Mereka bukan tipe yang sekadar memiliki impian, tetapi juga berusaha menyusun langkah untuk mewujudkannya.

Ketika sudah menetapkan tujuan, mereka biasanya berusaha mencari cara agar target tersebut dapat tercapai. Ambisinya bisa terlihat dalam berbagai bidang, mulai dari karier hingga membangun usaha sendiri.

Salah satu kekuatan utama Shio Naga adalah daya tahan. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah hanya karena hasil yang diharapkan belum terlihat dalam waktu singkat.

Bagi mereka, kesuksesan merupakan proses yang membutuhkan perjuangan. Karena itu, mereka cenderung bersedia bekerja keras dan bertahan lebih lama demi mendapatkan pencapaian yang diinginkan.

2. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda dikenal penuh energi, berani, dan memiliki semangat kompetitif yang tinggi. Mereka cenderung tidak menunggu kesempatan datang, melainkan berusaha menciptakan peluang sendiri.

Lingkungan yang penuh tantangan justru dipercaya dapat membuat mereka semakin bersemangat. Ketika menghadapi persaingan, Shio Kuda biasanya terdorong untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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