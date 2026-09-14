Harta Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

Ilustrasi seseorang yang mendulang harta dadakan
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang.
Kepercayaan terhadap Primbon Jawa pun masih berkembang hingga saat ini. Salah satu hal yang kerap dibahas adalah kaitan antara weton dengan rezeki dan kesuksesan.
Beberapa weton dipercaya memiliki karakter pekerja keras, sabar, dan tidak gampang menyerah. Sifat-sifat tersebut kemudian dianggap menjadi modal untuk melewati berbagai kesulitan hingga akhirnya memperoleh hasil yang lebih baik.
Dalam ramalan primbon, keberuntungan tidak selalu hadir sejak awal. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai ujian terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesempatan besar.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peluang meraih impian dan mendapatkan rezeki tak terduga setelah melalui proses panjang. Berikut daftarnya.
Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan lembut, mudah beradaptasi, dan pandai membangun hubungan dengan orang lain. Kemampuan tersebut membuat mereka dipercaya memiliki jaringan pertemanan yang dapat membuka berbagai kesempatan.
Menurut ramalan Primbon Jawa, rezeki Jumat Legi bisa datang melalui orang-orang di sekelilingnya. Tawaran pekerjaan, kerja sama usaha, atau kesempatan lain dapat muncul secara tidak terduga.
Ketulusan dan kegigihan juga dianggap sebagai kekuatan mereka. Meski menghadapi hambatan, Jumat Legi dipercaya mampu terus melangkah hingga akhirnya memperoleh hasil yang memuaskan.
Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi dengan semangat kuat dan daya juang tinggi. Mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi kegagalan.
Jika mengalami masalah, mereka cenderung mencoba kembali dengan cara berbeda. Sikap pantang menyerah inilah yang dalam ramalan primbon dianggap dapat membawa perubahan besar dalam kehidupannya.
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Jawa Pos
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