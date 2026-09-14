Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 14 September 2026 | 20.25 WIB

Harta Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Diprediksi Sukses Setelah Melewati Banyak Ujian

Ilustrasi seseorang yang mendulang harta dadakan - Image

Ilustrasi seseorang yang mendulang harta dadakan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga peruntungan seseorang.

Kepercayaan terhadap Primbon Jawa pun masih berkembang hingga saat ini. Salah satu hal yang kerap dibahas adalah kaitan antara weton dengan rezeki dan kesuksesan.

Beberapa weton dipercaya memiliki karakter pekerja keras, sabar, dan tidak gampang menyerah. Sifat-sifat tersebut kemudian dianggap menjadi modal untuk melewati berbagai kesulitan hingga akhirnya memperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam ramalan primbon, keberuntungan tidak selalu hadir sejak awal. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai ujian terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesempatan besar.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peluang meraih impian dan mendapatkan rezeki tak terduga setelah melalui proses panjang. Berikut daftarnya.

1. Jumat Legi

Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki pembawaan lembut, mudah beradaptasi, dan pandai membangun hubungan dengan orang lain. Kemampuan tersebut membuat mereka dipercaya memiliki jaringan pertemanan yang dapat membuka berbagai kesempatan.

Menurut ramalan Primbon Jawa, rezeki Jumat Legi bisa datang melalui orang-orang di sekelilingnya. Tawaran pekerjaan, kerja sama usaha, atau kesempatan lain dapat muncul secara tidak terduga.

Ketulusan dan kegigihan juga dianggap sebagai kekuatan mereka. Meski menghadapi hambatan, Jumat Legi dipercaya mampu terus melangkah hingga akhirnya memperoleh hasil yang memuaskan.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing digambarkan sebagai pribadi dengan semangat kuat dan daya juang tinggi. Mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi kegagalan.

Jika mengalami masalah, mereka cenderung mencoba kembali dengan cara berbeda. Sikap pantang menyerah inilah yang dalam ramalan primbon dianggap dapat membawa perubahan besar dalam kehidupannya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Sekadar Sukses, 8 Weton Ini Konon Berpeluang Mencapai Puncak Kekayaan - Image
Zodiak

Tak Sekadar Sukses, 8 Weton Ini Konon Berpeluang Mencapai Puncak Kekayaan

Senin, 14 September 2026 | 19.27 WIB

6 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Besar, Ada yang Disebut Makin Sukses - Image
Zodiak

6 Shio yang Diprediksi Ketiban Rezeki Besar, Ada yang Disebut Makin Sukses

Senin, 14 September 2026 | 19.10 WIB

Keberuntungan Menghampiri, 4 Zodiak Ini Diprediksi Makin Makmur dan Sukses di Akhir September - Image
Zodiak

Keberuntungan Menghampiri, 4 Zodiak Ini Diprediksi Makin Makmur dan Sukses di Akhir September

Senin, 14 September 2026 | 01.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore