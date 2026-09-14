Tak Sekadar Sukses, 8 Weton Ini Konon Berpeluang Mencapai Puncak Kekayaan

Weton diramal raih kesuksesan dan puncak kekayaan kata primbon jawa. (Freepik/ benzoix)
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta gambaran mengenai peruntungan seseorang.
Weton merupakan perpaduan antara hari lahir dan pasaran. Dalam primbon, setiap kombinasi dipercaya memiliki karakteristik dan tafsir yang berbeda, termasuk berkaitan dengan rezeki serta kesuksesan.
Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung seseorang untuk mencapai kemapanan. Ada yang dikenal tekun, pandai mengatur keuangan, berani mengambil keputusan, hingga memiliki kemampuan membangun relasi.
Tentu saja, tafsir tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, terdapat delapan weton yang disebut memiliki peluang meraih kesuksesan sekaligus mencapai puncak kemakmuran menurut tafsir primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Minggu Pahing memiliki neptu 14 dan dalam tafsir primbon digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai jiwa kepemimpinan.
Mereka disebut mampu membawa diri dengan tenang dan memiliki kematangan dalam mengambil keputusan. Karakter tersebut membuat pemilik Minggu Pahing kerap mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.
Selain itu, weton ini juga dipercaya mempunyai intuisi yang kuat. Dalam kehidupan profesional, pencapaian mereka disebut lebih banyak lahir dari tanggung jawab dan konsistensi daripada sekadar mencari perhatian.
Ketika diberi kesempatan memimpin, karakter tersebut diyakini dapat membuka jalan menuju perkembangan karier dan kondisi finansial yang semakin baik.
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