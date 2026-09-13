Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Minggu, 13 September 2026: Berani Menjaga Batas dan Energi

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Minggu, 13 September 2026 mengingatkan bahwa menjaga tubuh terkadang membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak.

Libra mungkin terbiasa berusaha menjaga perasaan orang lain, tetapi kebiasaan tersebut jangan sampai membuat kebutuhan tubuh dan pikiran sendiri terus berada di urutan terakhir.

Tidak semua ajakan, pekerjaan tambahan, maupun aktivitas sosial harus diterima ketika kondisi tubuh sebenarnya sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra perlu mulai lebih peka terhadap tanda-tanda ketika tubuh sudah merasa lelah.

Rasa lemas, kurang bersemangat, atau sulit berkonsentrasi dapat menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas dan memberikan tubuh waktu memulihkan energi.

Jangan menganggap kelelahan sebagai sesuatu yang harus selalu ditahan hanya demi memenuhi keinginan orang lain.