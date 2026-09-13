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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 13 September 2026 | 12.16 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 13 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan fantasi zodiak cancer sangat aktif hari ini, jadi nikmati jeda singkat ini. Kembali ke kenyataan mungkin sulit, jadi kendalikan emosi agar tidak menguasai diri. 

Kesan yang cancer terima dari dunia luar mungkin tidak akurat. Tetaplah waspada dan cobalah untuk tidak terjerat dalam hal-hal negatif.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 13 September 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer sedang berpikir apakah akan mengembangkan hubungan romantis dengan seorang teman. Terkait karir, cobalah mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum berganti pekerjaan.

Sementara itu, cancer akan mendapat banyak manfaat kesehatan jika mampu menahan amarah yang berlebih. Terkait keuangan, periode ini adalah waktu bagi cancer untuk menuai hasil dari tindakan mengenai keuangan yang telah dilakukan di masa lalu.

Cinta Cancer

Cancer mungkin bertanya-tanya apakah memiliki potensi menjalin hubungan asmara dengan teman. Cancer menikmati kebersamaan dengannya, tetapi juga merasakan sedikit percikan asmara di dalam diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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