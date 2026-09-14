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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.57 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Mungkin, zodiak virgo akan jauh lebih mudah untuk mengungkapkan emosi kepada seseorang hari ini. Jika ada sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu selama beberapa waktu, sekarang adalah saatnya untuk mengatakannya. 

Virgo perlu menggambarkan perasaan yang sebenarnya dengan jelas. Ekspresikan diri dengan percaya diri agar tak terlihat tidak berdaya atau terlalu bergantung. Kepekaan virgo adalah anugerah yang akan dikenali dan dihargai oleh orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Senin, 14 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo harus berpikir ulang jika terlibat dalam perselingkuhan, karena melakukannya tidak sepadan dengan hasil yang dirasakan. Mengenai karir, telusuri setiap jalan serta temukan peluang untuk meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, hari ini adalah waktu untuk bersantai setelah virgo melewati masa yang sangat sibuk. Terkait keuangan, kejar investasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang karena akan menguntungkan.

Cinta Virgo

Jika terlibat dalam perselingkuhan, cobalah memutuskan apa yang lebih penting bagi virgo, yaitu kebahagiaan atau luka batin. Pikirkan apakah orang baru ini benar-benar sepadan dengan semua penderitaan yang akan virgo dan pasangan alami. Jawab pertanyaan ini dan ambillah keputusan.

Editor: Novia Tri Astuti
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