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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 12.54 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kedudukan sosial zodiak sagitarius akan meningkat. Sagitarius akan memperoleh beberapa penghargaan dalam kehidupan karena pencapaian yang akan datang. 

Jika mencari seseorang dalam waktu yang cukup lama, ada kemungkinan sagitarius akan menemukannya. Hal-hal baik akan datang jika sagitarius dapat mempertahankan sikap positif sepanjang hari. 

Sangat penting untuk menjaga dan memelihara hubungan, karena orang-orang yang terdekat memengaruhi hidup sagitarius dengan cara yang tidak terduga. Jangan lupa untuk berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan mereka kepadamu.

Zodiak capricorn mungkin merasa frustrasi dan tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan. Sumber frustrasi dan kekecewaan ini mungkin karena tujuan yang telah aquarius tetapkan tidak mudah dicapai. 

Hal ini dapat mengakibatkan tingkat produktivitas menurun. Namun, tetaplah optimis dan cobalah lebih fokus serta berusaha lebih keras. Jadi tetaplah teguh, sabar, dan gigih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 14 September 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius mungkin sedang membutuhkan lebih banyak cinta dalam hidup. Terkait karir, panggilan wawancara yang sagitarius lakukan akan berujung pada tawaran pekerjaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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