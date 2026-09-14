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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 14 September 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 14 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries akan mudah teralihkan, sehingga mendorong untuk bertindak tidak bertanggung jawab. 

Pastikan untuk tidak meninggalkan tugas-tugas penting yang belum selesai, dan bersemangatlah untuk mengambil kendali atas sebuah situasi. Jika membutuhkan bantuan, mintalah dan teruslah bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang nyata.

Hari ini, zodiak taurus bisa menjadi korban pencurian atau kehilangan, jadi berhati-hatilah. Taurus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem keamanan rumah tepat untuk mencegah pencurian. 

Barang-barang berharga membutuhkan pengawasan yang waspada setiap saat. Meskipun merasa aman saat ini, akan lebih baik bagi taurus untuk tetap waspada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Senin, 14 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries berkesempatan mengenalkan pasangan kepada keluarga setelah mempertimbangkan pro dan kontra tentang hubungan saat ini. Terkait karir, salah satu wawancara yang aries hadiri akan berakhir pada kesepakatan pekerjaan.

Sementara itu, segeralah bertindak untuk mengatasi stres dengan beristirahat. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menjual lahan karena transaksi terkait properti akan menghasilkan keuntungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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