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Rabbany Wanadriani
Minggu, 13 September 2026 | 06.47 WIB

Punya Daya Tarik Magnetik, 4 Shio Ini Konon Mudah Membuat Orang Terpikat

ilustrasi shio dengan pesona memikat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio dengan pesona memikat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang mempunyai karakter dan daya tarik yang berbeda. Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki kepribadian yang membuat mereka terlihat lebih menonjol ketika berada di tengah banyak orang.

Pesona tersebut tidak selalu berasal dari penampilan fisik. Sikap percaya diri, cara berkomunikasi, kepedulian terhadap orang lain, hingga aura yang terpancar dari kepribadian disebut menjadi faktor yang membuat seseorang terlihat semakin menarik.

Dilansir dari Lifestyle Asia, terdapat empat shio yang dikenal mempunyai pesona alami dan daya tarik yang kuat. Keberadaan mereka disebut mampu membuat orang lain merasa nyaman, penasaran, bahkan ingin mengenal mereka lebih jauh.

Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Kelinci

Shio Kelinci digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai rasa percaya diri cukup kuat. Mereka tidak ragu menunjukkan kemampuan dan dapat terlihat menonjol ketika berada di lingkungan sosial.

Senyum yang ramah serta cara berbicara yang penuh keyakinan membuat kehadiran mereka mudah mendapatkan perhatian. Mereka juga dikenal senang menikmati suasana menyenangkan bersama orang-orang terdekat.

Di balik sifat percaya dirinya, Kelinci disebut mempunyai kepedulian tinggi terhadap teman. Kesetiaan dan perhatian tersebut membuat banyak orang merasa nyaman berada di sekitar mereka.

Energi positif yang terpancar dari sikap hangat dan optimistis inilah yang kemudian membuat pesona Kelinci semakin kuat.

2. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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