Karakter Penuh Warna, 4 Bintang Ini Bawa Daya Tarik Baru ke The Ordinary Jackpot

The ordinary jackpot (x @manhwa_updates)
JawaPos.com – Drama “The Ordinary Jackpot” makin menarik perhatian menjelang penayangannya dengan memperkenalkan deretan karakter pendukung yang memiliki kepribadian berbeda.
Diadaptasi dari webtoon, drama ini mengikuti kisah Gong Eun Tae yang diperankan Lee Jun Hyuk, seorang karyawan bagian penjualan yang tiba-tiba memenangkan hadiah lotre sebesar 1,3 miliar won.
Meski jumlah tersebut belum cukup untuk mengubah kehidupannya secara drastis, pengalaman tersebut justru mendorongnya melihat kehidupan dari sudut pandang baru.
Salah satu karakter yang mencuri perhatian adalah Jang Kyung Chul, diperankan Lee Hyun Kyun. Sebagai wakil manajer umum departemen penjualan, ia dikenal tegas dan tidak ragu memberikan nasihat realistis kepada Gong Eun Tae serta Jung Seon Hyuk.
Di balik sikapnya yang keras sebagai atasan, Jang Kyung Chul juga memiliki sisi manusiawi dan selalu berusaha mempertahankan hal-hal yang dianggap penting baginya.
Ok Ja Yeon berperan sebagai Jin Hae Joo, pemimpin tim hukum yang memiliki pemahaman mendalam mengenai berbagai urusan internal perusahaan.
Selain dikenal cakap dalam pekerjaan, Jin Hae Joo juga menjadi sosok yang bisa diajak minum bersama sekaligus memberikan nasihat kepada Gong Eun Tae, baik dengan cara tegas maupun hangat.
Baek Yae In juga menghadirkan karakter misterius melalui Jang Hyang Eun, anggota baru Sales Team 5 yang sebelumnya bekerja di cabang perusahaan di China.
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