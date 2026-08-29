Karisma Seperti Bangsawan Jawa Kuno, 7 Weton Ini Konon Punya Daya Tarik Luar Biasa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Dalam tradisi Primbon Jawa, perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga potensi kehidupan seseorang.

Di antara berbagai weton yang dikenal dalam tradisi tersebut, ada beberapa yang dipercaya mempunyai wibawa dan daya tarik kuat. Karakternya disebut mampu membuat orang lain merasa segan, nyaman, atau bahkan tertarik untuk menjalin hubungan dengannya.

Keistimewaan tersebut kemudian dikaitkan pula dengan urusan rezeki. Seseorang yang mudah memperoleh kepercayaan dan memiliki kemampuan membangun hubungan dinilai mempunyai lebih banyak kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang disebut memiliki kharisma kuat layaknya sosok pemimpin dalam kisah Jawa kuno.

1. Sabtu Legi Sabtu Legi digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai perpaduan antara ketegasan dan kelembutan. Mereka dapat terlihat berwibawa tanpa harus berusaha keras untuk mendapatkan perhatian.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, karakter tersebut sering dikaitkan dengan kemampuan memimpin dan mengambil tanggung jawab.

Daya tarik yang dimiliki juga dipercaya membuat mereka lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dalam kehidupan pekerjaan maupun usaha, kepercayaan tersebut dapat membuka peluang baru.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan kecerdasan, intuisi, dan kemampuan berkomunikasi.