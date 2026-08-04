7 Frasa Khas Orang yang Memiliki Kejujuran Intelektual Menurut Psikologi dalam Percakapan Santai

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kejujuran intelektual tercermin lewat frasa tertentu dalam percakapan santai.

Orang dengan nilai ini terbuka menghadapi pandangan berbeda tanpa berusaha memanipulasi lawan bicara.

Mereka juga bersedia mengakui kesalahan demi menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (4/8), berikut tujuh frasa khas kejujuran intelektual dalam percakapan santai sehari-hari.

1. 'Itu tidak benar, maaf'

Banyak orang sesekali berbohong kecil demi membuat diri merasa lebih nyaman.

Kebohongan semacam itu sering dianggap cara meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja.

Orang dengan kejujuran intelektual sejati juga terkadang melakukan kesalahan serupa dalam percakapan.