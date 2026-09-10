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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 10 September 2026 | 21.43 WIB

Bukan Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Disebut Punya Rezeki Besar karena Kejujuran

shio yang panen rezeki besar dan kekayaan berkat kejujuran - Image

shio yang panen rezeki besar dan kekayaan berkat kejujuran

JawaPos.com – Dalam kehidupan, kejujuran dan sikap dapat dipercaya menjadi dua nilai yang kerap dianggap penting dalam membangun hubungan dengan orang lain. Seseorang yang konsisten menjaga integritas biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan, baik dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut juga kerap dikaitkan dengan sejumlah shio. Ada shio yang dipercaya mempunyai sifat tulus, terbuka, dan memegang teguh prinsip sehingga dianggap lebih mudah mendapatkan kesempatan baik.

Kepercayaan tradisional tersebut bahkan menghubungkan karakter positif dengan datangnya keberuntungan dan kelimpahan materi.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki hati bersih serta menjadikan kejujuran sebagai salah satu kekuatan mereka. Karakter tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju rezeki dan kehidupan yang lebih makmur.

Berikut tujuh shio tersebut:

1. Shio Macan

Pemilik Shio Macan dikenal memiliki karakter tegas dan berani. Mereka dipercaya tidak mudah menyembunyikan pendapat, bahkan ketika harus menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan bagi orang lain.

Keterbukaan tersebut dianggap membuat Macan lebih mudah mendapatkan kepercayaan. Mereka juga disebut mampu membangun hubungan yang kuat karena orang-orang di sekitarnya mengetahui bahwa perkataan dan tindakannya dapat diandalkan.

Dalam urusan pekerjaan maupun finansial, reputasi yang baik dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan. Keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan konsistensi dalam memegang prinsip menjadi modal yang dianggap mendukung kesuksesan mereka.

2. Shio Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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