4 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Jujur dan Dapat Dipercaya Menurut Numerologi, Cek Tanggal Lahirm

JawaPos.com — Kepercayaan tidak dibangun hanya melalui kata-kata, melainkan melalui konsistensi antara ucapan, tindakan, loyalitas, dan kejujuran.

Dalam pandangan numerologi dan astrologi, karakter tersebut disebut lebih menonjol pada orang yang lahir pada tanggal tertentu, meski tanggal lahir tentu bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah seseorang dapat dipercaya.

Menurut numerolog dan astrolog, ada empat tanggal lahir yang dianggap memiliki kecenderungan kuat terhadap sifat dapat diandalkan.

Dilansir dari Parade, Rabu (2/9/2025), kepercayaan tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang jika hanya dibuat-buat.

Karena itu, keempat tanggal tersebut dikaitkan dengan karakter yang konsisten dalam memegang ucapan, menunjukkan loyalitas, dan menjunjung kejujuran. Berikut daftarnya:

1. Lahir pada Tanggal 4: Menganggap Janji seperti Kontrak

Dalam numerologi, angka 4 dikaitkan dengan stabilitas dan struktur. Orang yang lahir pada tanggal ini digambarkan praktis, membumi, serta cenderung tidak mudah membuat janji yang tidak mampu mereka tepati.