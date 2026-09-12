Siap-Siap Cuan! 9 Tanggal Lahir Ini Disebut Berpeluang Dapat Rezeki Besar

JawaPos.com – Mendapatkan rezeki secara tiba-tiba tentu menjadi harapan banyak orang. Apalagi jika pemasukan tersebut datang ketika sedang membutuhkan tambahan dana.

Dalam numerologi dan berbagai ramalan spiritual, tanggal kelahiran seseorang kerap dikaitkan dengan karakter serta pola energi tertentu. Dari pola tersebut, muncul berbagai tafsir mengenai keberuntungan, termasuk peluang finansial dalam waktu dekat.

Sejumlah pembacaan tarot dan spiritual bahkan menyebut ada tanggal lahir tertentu yang memiliki peruntungan lebih kuat untuk mendapatkan pemasukan atau kesempatan ekonomi secara tak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, berikut sembilan tanggal lahir yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki besar dalam lima hari ke depan.

1. Tanggal Lahir 9 Angka 9 sering dianggap sebagai salah satu angka penting dalam numerologi. Mereka yang lahir pada tanggal ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki rasa empati tinggi, tegas, dan menetapkan standar cukup tinggi terhadap dirinya sendiri.

Sifat perfeksionis membuat mereka tidak mudah puas dengan hasil yang setengah-setengah. Di sisi lain, karakter tersebut juga bisa membuat mereka terlalu keras terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam ramalan spiritual, energi tanggal 9 disebut memiliki daya tarik terhadap peluang dan keberuntungan finansial. Karena itu, mereka diprediksi berpotensi menerima kabar baik atau kesempatan ekonomi yang datang tanpa diduga.

2. Tanggal Lahir 23 Pemilik tanggal lahir 23 digambarkan sebagai pribadi yang aktif, ambisius, dan memiliki dorongan kuat untuk terus berkembang.

Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika mengejar tujuan. Semangat tersebut membuat tanggal 23 sering dikaitkan dengan keberanian membuka peluang baru, terutama dalam pekerjaan atau bisnis.