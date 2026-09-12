Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 13 September 2026 | 06.46 WIB

Dari Peluang Kecil Jadi Kekayaan Besar, 8 Weton Ini Disebut Sedang Berlimpah Rezeki

seseorang yang hartanya makin menyala./Freepik. - Image

seseorang yang hartanya makin menyala./Freepik.

JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan.

Menurut tafsir Primbon Jawa, kombinasi hari lahir dan pasaran tertentu dipercaya mempunyai karakter energi yang dapat mendukung kelancaran kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial.

Meski demikian, kepercayaan tersebut tetap menempatkan usaha, sikap rendah hati, serta perilaku baik sebagai bagian penting dalam memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut sedang berada dalam fase penuh keberuntungan dan berpotensi memperoleh rezeki secara tidak terduga.

Dalam ramalan tersebut, peluang finansial para pemilik weton ini dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.

Berikut delapan weton yang disebut sebagai magnet rezeki:

1. Kamis Legi

Pemilik weton Kamis Legi digambarkan sebagai pribadi yang mampu menyusun strategi dengan baik. Mereka cenderung sabar dan tidak terburu-buru ketika harus menentukan pilihan penting.

Dalam tafsir Primbon Jawa yang dikutip dari kanal tersebut, Kamis Legi disebut sedang berada dalam fase Sinar Surya Sejati. Fase ini dipercaya menjadi momentum ketika berbagai usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.

Bahkan, pekerjaan atau proyek yang awalnya terlihat sederhana dapat berkembang menjadi sumber keuntungan yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Weton Paling Disukai Banyak Orang, Konon Membawa Hoki dan Kekayaan - Image
Zodiak

8 Weton Paling Disukai Banyak Orang, Konon Membawa Hoki dan Kekayaan

Sabtu, 12 September 2026 | 23.40 WIB

6 Shio yang Konon Sulit Jatuh Miskin, Kerja Kerasnya Berbuah Kekayaan - Image
Zodiak

6 Shio yang Konon Sulit Jatuh Miskin, Kerja Kerasnya Berbuah Kekayaan

Sabtu, 12 September 2026 | 23.32 WIB

Pantang Menyerah! 7 Shio Ini Dipercaya Bisa Mengubah Kesulitan Menjadi Kekayaan - Image
Zodiak

Pantang Menyerah! 7 Shio Ini Dipercaya Bisa Mengubah Kesulitan Menjadi Kekayaan

Sabtu, 12 September 2026 | 23.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore