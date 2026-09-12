Dari Peluang Kecil Jadi Kekayaan Besar, 8 Weton Ini Disebut Sedang Berlimpah Rezeki

seseorang yang hartanya makin menyala./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan.
Menurut tafsir Primbon Jawa, kombinasi hari lahir dan pasaran tertentu dipercaya mempunyai karakter energi yang dapat mendukung kelancaran kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan finansial.
Meski demikian, kepercayaan tersebut tetap menempatkan usaha, sikap rendah hati, serta perilaku baik sebagai bagian penting dalam memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut sedang berada dalam fase penuh keberuntungan dan berpotensi memperoleh rezeki secara tidak terduga.
Dalam ramalan tersebut, peluang finansial para pemilik weton ini dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, kerja sama, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Berikut delapan weton yang disebut sebagai magnet rezeki:
1. Kamis Legi
Pemilik weton Kamis Legi digambarkan sebagai pribadi yang mampu menyusun strategi dengan baik. Mereka cenderung sabar dan tidak terburu-buru ketika harus menentukan pilihan penting.
Dalam tafsir Primbon Jawa yang dikutip dari kanal tersebut, Kamis Legi disebut sedang berada dalam fase Sinar Surya Sejati. Fase ini dipercaya menjadi momentum ketika berbagai usaha yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.
Bahkan, pekerjaan atau proyek yang awalnya terlihat sederhana dapat berkembang menjadi sumber keuntungan yang lebih besar.
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Jawa Pos
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