Tak Mengandalkan Warisan, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial Menjanjikan

JawaPos.com – Kekayaan tidak selalu dikaitkan dengan warisan atau harta keluarga. Dalam berbagai tafsir astrologi Tionghoa, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang mendukung kesuksesan finansial.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu melihat kesempatan, berani mengambil keputusan, serta memiliki kegigihan untuk membangun keberhasilan dari usaha sendiri.

Dalam ramalan yang beredar, keberuntungan tersebut dapat muncul melalui bisnis, pekerjaan, investasi, maupun peluang baru yang datang secara tidak terduga.

Tahun 2026 disebut sebagai salah satu periode yang memberikan kesempatan bagi beberapa shio untuk mengembangkan potensi finansialnya. Namun, keberhasilan tetap membutuhkan kerja keras dan strategi yang tepat.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki peluang meraih kekayaan dan kesuksesan melalui kemampuan serta usaha mereka sendiri.

1. Shio Tikus Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada tahun 1972, 1984, 1996, 2008, dan seterusnya dalam siklus 12 tahunan. Masing-masing tahun tersebut memiliki unsur yang berbeda dalam sistem astrologi Tionghoa.

Dalam berbagai tafsir, pemilik shio Tikus dikenal cerdas, cekatan, dan mampu membaca situasi. Mereka dianggap mempunyai naluri kuat ketika berhadapan dengan peluang baru, terutama dalam urusan bisnis dan keuangan.

Intuisi yang dimiliki sering digambarkan sebagai kemampuan untuk menangkap peluang yang tidak langsung terlihat oleh orang lain. Dengan kecerdikan tersebut, shio Tikus dipercaya mampu mengubah kesempatan kecil menjadi sesuatu yang bernilai.

Keberhasilan mereka lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan membaca keadaan, membuat strategi, dan bergerak cepat ketika kesempatan datang.