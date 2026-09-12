Bak Menemukan Harta Karun, 7 Weton Ini Disebut Akan Dihampiri Keberuntungan

seseorang yang harta karunnya terbuka./Freepik.
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, sejumlah weton bahkan disebut memiliki potensi rezeki yang kuat. Pemiliknya dipercaya dapat mengalami perubahan kondisi kehidupan setelah melewati berbagai tantangan dan proses panjang.
Ramalan tersebut tentu merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Namun, kisah mengenai weton pembawa keberuntungan masih menarik perhatian karena menggambarkan harapan tentang perubahan hidup menuju kondisi yang lebih baik.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai "kunci kekayaan" dan berpotensi mengalami perubahan nasib.
Senin Kliwon digambarkan sebagai sosok yang tenang, tekun, serta memiliki pola pikir yang cukup mendalam. Mereka tidak selalu terburu-buru dalam menentukan pilihan dan cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.
Menurut ramalan primbon yang dikutip sumber tersebut, peluang finansial bagi weton ini dapat muncul melalui kreativitas dan keberanian mencoba sesuatu yang berbeda.
Bagi mereka yang selama ini hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, kesempatan baru seperti pekerjaan, usaha sampingan, atau proyek tertentu disebut berpotensi membuka jalan menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.
Pemilik Jumat Legi dalam ramalan tersebut dikaitkan dengan karakter baik hati dan gemar membantu sesama. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat mendatangkan berbagai bentuk keberuntungan dalam perjalanan hidup.
Dalam urusan materi, peluang bisa datang melalui hubungan sosial maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Primbon yang dikutip juga menggambarkan Jumat Legi sebagai weton yang memiliki potensi mendapatkan kemudahan setelah melalui proses panjang. Meski demikian, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana.
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Jawa Pos
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