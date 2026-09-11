Satrio Piningit: 5 Weton Bertakdir Temukan Harta Karun dan Rezeki Berlimpah Menurut Primbon Jawa

Weton Satrio Piningit dapat rezeki menurut Primbon Jawa / foto : Magnific/ stockking
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Satrio Piningit untuk weton yang bertakdir menemukan harta karun dan rezeki berlimpah.
Golongan weton ini dipercaya memiliki intuisi kuat, kecerdasan luar biasa, serta keberuntungan yang telah digariskan semesta.
Kepekaan terhadap tanda-tanda tersembunyi menjadi ciri khas yang melekat pada kategori weton ini.
Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Jumat (11/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Satrio Piningit tersebut.
1. Minggu legi
Weton Minggu Legi dikenal penuh karisma serta memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat sejak lahir.
Daya tarik alami membuat mereka mampu memengaruhi banyak orang di berbagai lingkungan sosial.
Intuisi tajam dalam melihat peluang menjadi keistimewaan yang melekat kuat pada weton ini.
Visi jauh ke depan membuat mereka mampu membaca situasi sebelum orang lain menyadarinya.
Firasat kuat terhadap kejadian mendatang turut memperkuat kepekaan spiritual yang mereka miliki.
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