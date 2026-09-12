Jadi Magnet Rezeki, 6 Shio Ini Disebut Punya Jalan Hidup yang Penuh Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola keberuntungan yang berbeda. Ada yang dianggap unggul dalam karier, ada yang memiliki kemampuan membangun relasi, sementara sebagian lainnya disebut mempunyai peruntungan finansial yang kuat.

Sejumlah shio bahkan dipercaya mampu menemukan kesempatan di tengah berbagai situasi. Keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi juga peluang pekerjaan, hubungan sosial, bisnis, dan dukungan dari orang-orang di sekitar.

Karena karakter dan cara mereka mengambil keputusan dianggap mendukung datangnya kesempatan, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki hoki rezeki dan peluang memperoleh kemakmuran menurut astrologi Tionghoa. Berikut daftarnya.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal memiliki karakter kuat, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Mereka cenderung bersedia menjalani proses panjang selama tujuan yang ingin dicapai sudah jelas.

Sifat konsisten tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam perjalanan karier. Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil, tetapi lebih memilih membangun pencapaian sedikit demi sedikit.

Di lingkungan profesional, Kerbau juga disebut mampu mendapatkan kepercayaan karena dikenal bertanggung jawab. Ketika diberi tugas, mereka cenderung berusaha menyelesaikannya dengan serius.

Kemampuan menjaga konsistensi sekaligus memahami situasi membuat pemilik shio ini dinilai memiliki peluang memperoleh kehidupan yang lebih stabil. Keberhasilan mereka lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari ketekunan daripada keberuntungan sesaat.

2. Shio Kuda Shio Kuda memiliki karakter aktif, energik, dan cepat dalam merespons kesempatan. Mereka tidak suka terlalu lama berada dalam kondisi yang monoton dan biasanya terdorong untuk terus berkembang.