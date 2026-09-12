Diam-Diam Makmur! 9 Weton Ini Disebut Punya Rezeki Stabil Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya mempunyai makna tertentu yang berkaitan dengan sifat, rezeki, hingga hubungan sosial.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang digambarkan memiliki karakter pendiam dan tidak gemar menunjukkan pencapaian kepada orang lain. Meski tidak banyak bicara, mereka dipercaya mempunyai wibawa serta kemampuan mengelola kehidupan dengan baik.

Dalam ramalan primbon, rezeki mereka juga disebut tidak selalu hadir dalam bentuk yang mencolok. Kemakmuran justru dapat tumbuh perlahan melalui ketekunan, hubungan baik, dan kemampuan menjaga apa yang telah dimiliki.

Perlu diketahui, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi finansial atau masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki karakter kalem, tidak suka pamer, tetapi tetap disegani dan beruntung menurut primbon Jawa.

1. Minggu Pon Minggu Pon memiliki neptu 12, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai wawasan luas dan cenderung bijaksana dalam menghadapi persoalan. Karena sifat tersebut, mereka sering dipercaya menjadi tempat orang lain meminta pendapat.

Minggu Pon juga dikenal tidak terlalu mengejar perhatian. Mereka lebih nyaman menjalani kehidupan dengan sederhana sambil terus menjalankan tanggung jawab yang dimiliki.

Menurut kepercayaan primbon, sikap tenang dan kemampuan menjaga hubungan baik dapat membuka berbagai kesempatan. Rezekinya pun dipercaya tumbuh secara stabil meskipun tidak selalu terlihat secara mencolok.