Rezeki Mengalir Deras, 7 Weton Ini Disebut Punya Potensi Bebas dari Masalah Keuangan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan penentuan hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga kerap digunakan untuk membaca karakter, potensi, serta perjalanan kehidupan seseorang berdasarkan kepercayaan primbon.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah urusan rezeki dan kondisi finansial. Beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang mendukung seseorang untuk mencari peluang, membangun usaha, atau mengembangkan penghasilan.

Meski begitu, keberuntungan dalam primbon tetap merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan. Dalam kehidupan nyata, kondisi finansial seseorang juga dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan mengelola uang, keputusan yang diambil, serta kesempatan yang tersedia.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki kuat dan berpeluang mencapai kemandirian finansial pada usia relatif muda.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi – Mudah Mendapat Kepercayaan Orang yang lahir pada Senin Legi dipercaya mempunyai daya tarik personal yang membuatnya relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka membangun karier, menjalankan usaha, atau memperluas jaringan profesional. Dari hubungan yang terjalin dengan baik, kesempatan baru dipercaya lebih mudah datang.

Senin Legi juga disebut memiliki peluang mencapai kestabilan ekonomi sejak usia muda. Namun, kemampuan menghasilkan uang perlu diimbangi dengan kebiasaan mengelolanya.

Jika tidak mudah tergoda untuk menghabiskan pemasukan, kesempatan membangun tabungan dan aset akan semakin terbuka.