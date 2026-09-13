Punya Hoki Finansial Kuat, 5 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Hidup Serba Berkecukupan

seseorang yang gempuran hartanya tiada henti./ Freepik/Flowo
JawaPos.com – Weton merupakan salah satu bagian dari tradisi masyarakat Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian. Perhitungan yang berasal dari kombinasi hari lahir dan pasaran tersebut dipercaya dapat menggambarkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Dalam primbon Jawa, weton tertentu bahkan kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kelancaran rezeki. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan dalam pekerjaan, usaha, maupun berbagai aktivitas yang menghasilkan pemasukan.
Meski demikian, pandangan mengenai weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya. Kekayaan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, keputusan finansial, serta berbagai kondisi yang dihadapi seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peluang rezeki besar dan sering dikaitkan dengan kemakmuran dalam primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Jumat Legi sering digambarkan sebagai salah satu weton yang mempunyai daya tarik kuat dalam urusan rezeki.
Menurut kepercayaan primbon, orang yang lahir pada weton ini mempunyai intuisi yang cukup baik ketika menentukan langkah, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan atau usaha.
Mereka disebut mampu melihat kesempatan yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Karena itu, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan profesi seperti pengusaha, pedagang, maupun pemimpin.
Keberuntungan tersebut tentu akan lebih berarti jika disertai kemampuan mengatur keuangan dan keberanian yang tetap dibarengi perhitungan.
Rabu Pahing dipercaya mempunyai karakter pekerja keras dan cerdas dalam membaca keadaan.
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Jawa Pos
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