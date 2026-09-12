Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Minggu, 13 September 2026 | 05.14 WIB

Hidup Makmur Sampai Tua, 4 Weton Ini Dipercaya Tak Pernah Kehabisan Rezeki

Ilustrasi weton yang hidupnya diselimuti kekayaan (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang hidupnya diselimuti kekayaan (freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Primbon Jawa juga kerap mengaitkan kombinasi hari dan pasaran dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan mapan. Mereka dianggap memiliki kemampuan mengatur keuangan, tekun menjalani proses, serta mempunyai sikap yang membuat peluang rezeki lebih mudah datang.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang berkembang di masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya mempunyai garis rezeki kuat dan kehidupan yang cenderung makmur. Berikut ulasannya:

1. Weton Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang cukup teratur ketika menentukan langkah dalam kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Sikap yang tidak terburu-buru tersebut membuat Senin Legi dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk menjaga kestabilan finansial.

Menurut kepercayaan primbon, kemampuan mengatur langkah dan mengelola apa yang dimiliki menjadi salah satu alasan weton ini kerap dikaitkan dengan kehidupan yang berkecukupan.

Bukan hanya mengejar pemasukan, mereka juga diyakini lebih mampu mempertahankan hasil yang sudah diperoleh sehingga kemakmuran dapat berlangsung dalam waktu panjang.

2. Weton Senin Pahing

Berbeda dengan gambaran awalnya yang cenderung santai, Senin Pahing dipercaya dapat berubah menjadi pribadi yang sangat gigih ketika berada dalam kondisi yang menuntut.

Tekanan hidup justru disebut mampu menjadi pemicu bagi mereka untuk bangkit dan bekerja lebih keras. Setelah menemukan tujuan yang jelas, mereka dianggap mampu menunjukkan semangat serta ketekunan yang cukup kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Weton yang Disebut Punya Derajat Tinggi, Auranya Bikin Orang Lain Segan - Image
Zodiak

7 Weton yang Disebut Punya Derajat Tinggi, Auranya Bikin Orang Lain Segan

Minggu, 13 September 2026 | 05.07 WIB

Rezeki Besar Datang Belakangan, 4 Weton Ini Diprediksi Hidup Berlimpah Menjelang Tua - Image
Zodiak

Rezeki Besar Datang Belakangan, 4 Weton Ini Diprediksi Hidup Berlimpah Menjelang Tua

Minggu, 13 September 2026 | 05.01 WIB

Terlahir Serba Kekurangan, 7 Weton Ini Disebut Punya Mental Baja Menuju Kesuksesan - Image
Zodiak

Terlahir Serba Kekurangan, 7 Weton Ini Disebut Punya Mental Baja Menuju Kesuksesan

Minggu, 13 September 2026 | 04.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore