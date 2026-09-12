Hidup Makmur Sampai Tua, 4 Weton Ini Dipercaya Tak Pernah Kehabisan Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Primbon Jawa juga kerap mengaitkan kombinasi hari dan pasaran dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kehidupan mapan. Mereka dianggap memiliki kemampuan mengatur keuangan, tekun menjalani proses, serta mempunyai sikap yang membuat peluang rezeki lebih mudah datang.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya yang berkembang di masyarakat, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang dipercaya mempunyai garis rezeki kuat dan kehidupan yang cenderung makmur. Berikut ulasannya:

1. Weton Senin Legi Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang cukup teratur ketika menentukan langkah dalam kehidupan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Sikap yang tidak terburu-buru tersebut membuat Senin Legi dianggap mempunyai peluang lebih besar untuk menjaga kestabilan finansial.

Menurut kepercayaan primbon, kemampuan mengatur langkah dan mengelola apa yang dimiliki menjadi salah satu alasan weton ini kerap dikaitkan dengan kehidupan yang berkecukupan.

Bukan hanya mengejar pemasukan, mereka juga diyakini lebih mampu mempertahankan hasil yang sudah diperoleh sehingga kemakmuran dapat berlangsung dalam waktu panjang.

2. Weton Senin Pahing Berbeda dengan gambaran awalnya yang cenderung santai, Senin Pahing dipercaya dapat berubah menjadi pribadi yang sangat gigih ketika berada dalam kondisi yang menuntut.