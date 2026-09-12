7 Weton yang Disebut Punya Derajat Tinggi, Auranya Bikin Orang Lain Segan

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari tradisi yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, watak, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu hal yang kerap dibahas dalam primbon Jawa adalah mengenai wibawa dan drajat seseorang. Istilah tersebut berkaitan dengan martabat, kedudukan, serta kemampuan seseorang mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitarnya.

Sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter yang kuat, jiwa kepemimpinan, serta pembawaan yang membuat orang lain merasa segan. Wibawa tersebut tidak selalu muncul dari jabatan atau kekayaan, tetapi dapat terlihat melalui cara berbicara, mengambil keputusan, dan menghadapi persoalan.

Dikutip dari akun YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki drajat tinggi dan wibawa kuat menurut penafsiran primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai karakter kepemimpinan cukup kuat. Pemilik weton ini digambarkan memiliki pembawaan tegas, disiplin, serta tidak mudah goyah ketika menghadapi persoalan.

Mereka cenderung mampu mengambil sikap ketika berada dalam situasi sulit. Karena ketegasan tersebut, pendapat pemilik Selasa Kliwon sering kali mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya.

Tidak harus selalu tampil sebagai pusat perhatian, kehadiran mereka saja dipercaya sudah mampu menciptakan kesan berwibawa.

Namun, kekuatan karakter tersebut perlu diimbangi dengan kerendahan hati. Dalam penafsiran primbon, wibawa akan semakin dihormati ketika seseorang mampu menggunakan pengaruhnya untuk membantu dan mengayomi orang lain.

2. Jumat Legi Pemilik Jumat Legi digambarkan mempunyai karakter lembut, tenang, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman.