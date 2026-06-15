5 Weton Tulang Wangi yang Konon Memiliki Aura Kuat dan Membuat Banyak Orang Segan

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya digunakan untuk menghitung hari kelahiran, tetapi juga sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi yang dimiliki seseorang.

Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam primbon Jawa adalah tulang wangi. Sebutan ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang dipercaya memiliki aura kuat, kharisma alami, dan daya tarik yang membuat mereka mudah dihormati oleh orang lain.

Pemilik weton tulang wangi konon memiliki energi yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang. Mereka sering kali menjadi pusat perhatian tanpa harus berusaha keras.

Bukan karena penampilan semata, melainkan karena sikap, pembawaan, dan cara mereka berinteraksi yang memancarkan kewibawaan tersendiri.

Tak sedikit yang percaya bahwa orang dengan weton tertentu memiliki kemampuan untuk menarik simpati, memperoleh kepercayaan, bahkan membuat orang lain merasa segan.

Perlu diingat bahwa pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Meski tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak orang yang masih menjadikannya sebagai bagian dari warisan budaya yang menarik untuk dipelajari.

Dilansir dari kanal YouTube E2TV Endang Gunawan, inilah lima weton yang sering dikaitkan dengan sosok tulang wangi yang memiliki aura kuat dan membuat banyak orang segan.

1. Jumat Kliwon