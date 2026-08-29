6 Zodiak yang Auranya Makin Bersinar di Ujung Bulan: Berpotensi Cuan Besar Hingga Naik Jabatan

Ilustrasi Cuan Besar Hingga Naik Jabatan (magnific)
JawaPos.com - Berbagai rencana belum berjalan sesuai harapan, pekerjaan terasa padat, sementara peluang yang dinanti seolah belum menunjukkan tanda-tanda datang.
Namun, menjelang penghujung bulan, situasi dapat terasa berbeda. Beberapa kesempatan mulai terbuka dan hasil dari usaha sebelumnya perlahan terlihat.
Dalam astrologi, perubahan energi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter dan peruntungan setiap zodiak.
Ada zodiak yang disebut sedang berada dalam fase penuh peluang, terutama dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan relasi.
Momentum ini membuat auranya seolah semakin kuat sehingga lebih mudah menarik perhatian dan kesempatan baru.
Kali ini, terdapat 6 zodiak yang disebut berpotensi memiliki peruntungan menarik di ujung bulan dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Sabtu (29/08).
Bukan hanya mengenai pemasukan tambahan atau peluang mendapatkan keuntungan, keberuntungan juga dapat hadir melalui pekerjaan, hubungan profesional, hingga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kepada orang lain.
Lantas, apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?
Berikut 6 zodiak yang disebut memiliki aura semakin bersinar di ujung bulan dan berpotensi memperoleh cuan hingga perkembangan karier.
1. Taurus
Taurus menjadi salah satu zodiak yang digambarkan memiliki karakter kuat, ambisius, dan tidak mudah menyerah ketika menginginkan sesuatu.
Sekali menetapkan tujuan, Taurus cenderung berusaha mengejarnya sampai mendapatkan hasil.
Sifat pekerja keras inilah yang membuat zodiak berlambang banteng tersebut sering dianggap memiliki daya juang tinggi ketika berhadapan dengan target.
Taurus juga dikenal sebagai pribadi yang menyukai kebebasan dan kurang nyaman jika terlalu banyak mendapatkan tekanan dari orang lain.
Meski memiliki sifat keras kepala dan terkadang hanya mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, Taurus memiliki sisi positif berupa kesetiaan, kemurahan hati, serta kemampuan membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya.
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Jawa Pos
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