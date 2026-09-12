Rezeki Besar Datang Belakangan, 4 Weton Ini Diprediksi Hidup Berlimpah Menjelang Tua

Ilustrasi weton yang puncak rezekinya di usia 40-50 tahun (freepik)
JawaPos.com – Tidak semua orang menikmati masa kejayaan finansial ketika masih muda. Sebagian justru baru merasakan kehidupan yang lebih mapan setelah melewati usia 40 tahun.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, perjalanan rezeki seseorang dapat dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari kelahiran dan pasaran. Perhitungan tertentu dipercaya dapat menggambarkan fase kehidupan ketika keberuntungan seseorang berada pada titik yang lebih kuat.
Ada sejumlah weton yang disebut memiliki pola menarik. Setelah melewati berbagai tantangan pada masa muda, mereka justru diprediksi mengalami peningkatan kesejahteraan ketika memasuki usia matang.
Periode antara 40 hingga 50 tahun bahkan digambarkan sebagai fase ketika hasil kerja keras selama bertahun-tahun mulai dipetik.
Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang menurut perhitungan primbon Jawa disebut berpotensi mengalami masa keemasan rezeki pada usia 40–50 tahun. Berikut daftarnya.
Senin Wage merupakan perpaduan antara hari Senin yang memiliki nilai 4 dan pasaran Wage dengan nilai 4. Keduanya menghasilkan nilai dasar 8 dalam perhitungan yang digunakan.
Menurut ramalan yang dikutip, fase usia 40 tahun menjadi salah satu periode penting bagi pemilik weton ini. Perhitungan tertentu memberikan nilai 5, sedangkan mendekati usia 50 tahun terdapat nilai 2.
Jika kedua angka tersebut diperhitungkan, hasilnya menjadi 15. Angka tersebut dianggap memiliki makna positif dalam penafsiran primbon terkait perjalanan rezeki.
Karena itu, Senin Wage dipercaya dapat mengalami peningkatan kondisi ekonomi ketika memasuki usia matang. Kehidupan yang sebelumnya penuh perjuangan disebut perlahan berubah menjadi lebih nyaman dan berkecukupan.
Weton berikutnya adalah Selasa Legi, yang terbentuk dari hari Selasa dengan nilai 3 dan pasaran Legi bernilai 5. Nilai dasarnya menjadi 8.
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Jawa Pos
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