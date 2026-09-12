Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 13 September 2026 | 04.54 WIB

Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Punya Peruntungan Keuangan Menjanjikan

Shio yang kantongi rezeki tanpa henti kata astrologi Tionghoa - Image

Shio yang kantongi rezeki tanpa henti kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan disebut memiliki prospek menarik dalam urusan finansial.

Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan datang dalam bentuk uang secara langsung. Peluang bisnis, perkembangan karier, hasil kerja keras, maupun dukungan dari orang lain juga dapat menjadi bagian dari rezeki yang menghampiri.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya kemapanan. Mereka dianggap lebih mudah melihat kesempatan dan mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang memberikan manfaat secara finansial.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan berpeluang mendapatkan rezeki secara berkelanjutan menurut astrologi Tionghoa. Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka disebut cukup piawai membaca keadaan dan menemukan kesempatan di tengah situasi yang mungkin dianggap sulit oleh orang lain.

Dalam tradisi Tionghoa, Tikus juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Dalam sumber yang dikutip, karakter tersebut digambarkan seperti memiliki "kantong rezeki" yang dapat terbuka melalui berbagai kesempatan.

Kemampuan mencari solusi menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika menghadapi hambatan, pemilik Shio Tikus dipercaya tidak mudah berhenti dan akan mencoba menemukan jalan alternatif.

Sikap cerdas dan fleksibel tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang mencapai kesuksesan finansial.

2. Shio Kerbau

Kerbau merupakan simbol ketekunan dan kerja keras dalam berbagai penafsiran tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini dikenal sebagai pribadi yang sabar serta bersedia menjalani proses panjang untuk mencapai tujuan.

Dalam ramalan yang dikutip, rezeki Shio Kerbau lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Mereka mungkin tidak memperoleh hasil secara instan, tetapi pencapaiannya disebut cenderung dibangun sedikit demi sedikit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Tak Mudah Surut, 10 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa - Image
Zodiak

Rezeki Tak Mudah Surut, 10 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa

Minggu, 13 September 2026 | 04.29 WIB

Banjir Cuan di Depan Mata, 5 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Cerah - Image
Zodiak

Banjir Cuan di Depan Mata, 5 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Cerah

Minggu, 13 September 2026 | 04.11 WIB

Tahun Penuh Kejutan, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Paling Cerah - Image
Zodiak

Tahun Penuh Kejutan, 5 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Paling Cerah

Sabtu, 12 September 2026 | 04.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore