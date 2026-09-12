Rezeki Mengalir dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Punya Peruntungan Keuangan Menjanjikan

Shio yang kantongi rezeki tanpa henti kata astrologi Tionghoa
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan disebut memiliki prospek menarik dalam urusan finansial.
Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan datang dalam bentuk uang secara langsung. Peluang bisnis, perkembangan karier, hasil kerja keras, maupun dukungan dari orang lain juga dapat menjadi bagian dari rezeki yang menghampiri.
Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung terciptanya kemapanan. Mereka dianggap lebih mudah melihat kesempatan dan mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang memberikan manfaat secara finansial.
Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan finansial kuat dan berpeluang mendapatkan rezeki secara berkelanjutan menurut astrologi Tionghoa. Berikut daftarnya.
Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang baik. Mereka disebut cukup piawai membaca keadaan dan menemukan kesempatan di tengah situasi yang mungkin dianggap sulit oleh orang lain.
Dalam tradisi Tionghoa, Tikus juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Dalam sumber yang dikutip, karakter tersebut digambarkan seperti memiliki "kantong rezeki" yang dapat terbuka melalui berbagai kesempatan.
Kemampuan mencari solusi menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika menghadapi hambatan, pemilik Shio Tikus dipercaya tidak mudah berhenti dan akan mencoba menemukan jalan alternatif.
Sikap cerdas dan fleksibel tersebut kemudian dikaitkan dengan peluang mencapai kesuksesan finansial.
Kerbau merupakan simbol ketekunan dan kerja keras dalam berbagai penafsiran tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini dikenal sebagai pribadi yang sabar serta bersedia menjalani proses panjang untuk mencapai tujuan.
Dalam ramalan yang dikutip, rezeki Shio Kerbau lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Mereka mungkin tidak memperoleh hasil secara instan, tetapi pencapaiannya disebut cenderung dibangun sedikit demi sedikit.
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Jawa Pos
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