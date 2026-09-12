Punya Aura Pembawa Hoki, 3 Shio Ini Dipercaya Mudah Mendapat Rezeki

Ilustrasi Titik Balik Rezeki (freepik)
JawaPos.com – Banyak orang meyakini bahwa keberhasilan finansial membutuhkan kerja keras, perencanaan, dan perjuangan panjang. Namun, dalam astrologi Tionghoa, karakter kelahiran tertentu dipercaya memiliki peruntungan yang lebih kuat dalam urusan rezeki.
Beberapa shio bahkan disebut mempunyai daya tarik keberuntungan yang membuat kesempatan datang dari berbagai arah. Mulai dari karier, bisnis, hingga peluang finansial yang muncul secara tidak terduga.
Dalam penggambarannya, keberuntungan pemilik shio tertentu seolah tidak mudah surut. Mereka dianggap mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan sekaligus mampu memanfaatkan peluang yang datang.
Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat dan cenderung dikelilingi peluang sepanjang hidup. Berikut daftarnya.
Shio Tikus dikenal sebagai salah satu shio yang memiliki kemampuan cukup baik dalam mengatur urusan finansial. Mereka disebut cerdas, cepat memahami sesuatu, dan mampu memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk membuka peluang penghasilan.
Kebiasaan mengelola uang dengan hati-hati juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan Shio Tikus. Mereka cenderung tidak menghabiskan seluruh penghasilan dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan.
Dalam astrologi Tionghoa, Shio Tikus juga dianggap cocok dengan bidang yang membutuhkan kemampuan berpikir dan belajar secara cepat. Kemampuan akademis serta kecerdasan dalam memecahkan masalah disebut dapat mendukung perjalanan karier mereka.
Menariknya, menurut lansiran ShioDaily, orang yang lahir pada tanggal 4–14 atau tanggal 30 dipercaya memiliki energi keberuntungan yang semakin kuat.
Meski demikian, kemampuan mengelola kesempatan tetap menjadi faktor penting agar potensi tersebut dapat memberikan hasil nyata.
Shio Naga menjadi nama berikutnya yang dikaitkan dengan keberuntungan besar. Sosoknya sering digambarkan mempunyai rasa percaya diri, keberanian, serta karisma yang membuatnya mudah mendapat perhatian dari orang lain.
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Jawa Pos
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