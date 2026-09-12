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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 13 September 2026 | 03.58 WIB

Rezeki Berlimpah? 7 Shio Ini Disebut Punya Hoki Finansial yang Kuat

Ilustrasi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta (freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Hoki, Rezeki, Cinta (freepik)

JawaPos.com – Keberuntungan kerap menjadi salah satu hal yang menarik perhatian ketika membicarakan perjalanan seseorang menuju kesuksesan. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang sering dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah shio dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan dalam urusan finansial, karier, maupun bisnis. Mereka disebut memiliki karakter yang mendukung kemampuan melihat kesempatan, mengelola sumber daya, dan mengejar target kehidupan.

Meski demikian, prediksi berdasarkan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki hoki kuat dan berpeluang mencapai kemakmuran serta kesuksesan.

Berikut daftarnya:

1. Shio Babi

Shio Babi kerap dikaitkan dengan keberuntungan dan kehidupan yang makmur. Di balik kesan santai yang sering melekat pada pemilik shio ini, mereka dipercaya mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam mengelola urusan keuangan.

Pemilik Shio Babi disebut memiliki naluri bisnis yang tajam dan mampu melihat kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan. Mereka juga dinilai cukup cermat ketika membuat perencanaan finansial.

Sikap jujur dan kemauan untuk bekerja keras menjadi modal lain yang dipercaya dapat membantu mereka membangun kepercayaan dengan orang-orang di sekitarnya. Jika konsisten, karakter tersebut dianggap mampu membuka jalan menuju perkembangan karier maupun bisnis.

2. Shio Kambing

Dalam astrologi Tiongkok, Kambing sering diasosiasikan dengan kemakmuran dan kehidupan yang harmonis. Pemilik shio ini dipercaya memiliki kepekaan dalam membaca situasi dan menemukan kesempatan yang menguntungkan.

Mereka juga disebut mampu mengatur aset secara bertahap. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kelebihan yang dapat membantu ketika menghadapi perubahan kondisi ekonomi maupun lingkungan pekerjaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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