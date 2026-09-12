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Lania Monica
Minggu, 13 September 2026 | 04.23 WIB

Hoki Tak Kunjung Surut, 3 Shio Ini Diprediksi Menikmati Rezeki Berlimpah

Ilustrasi seseorang yang rezekinya naik - Image

Ilustrasi seseorang yang rezekinya naik

JawaPos.com – Kehidupan yang berkecukupan dan memiliki kondisi finansial yang stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Tidak sedikit pula yang mengaitkan datangnya keberuntungan dengan kepercayaan tradisional, termasuk astrologi Tionghoa.

Dalam kepercayaan tersebut, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan. Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang lebih kuat dibandingkan lainnya.

Ada pula kepercayaan yang menyebut bahwa keberuntungan tertentu bukan hanya datang sesaat. Rezeki dipercaya dapat terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang, terutama ketika seseorang memiliki karakter pekerja keras dan mampu memanfaatkan kesempatan.

Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang disebut mempunyai peluang menikmati peningkatan rezeki dalam waktu panjang.

Berikut tiga shio yang dimaksud:

1. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang percaya diri, bersemangat, dan cukup terbuka dalam menyampaikan pendapat. Pembawaan yang ceria membuat mereka disebut mudah menarik perhatian serta menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Dalam ramalan shio, karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu modal untuk membuka berbagai peluang. Ketika kesempatan datang, Shio Ayam disebut mampu memanfaatkannya untuk mendukung perkembangan kehidupan maupun karier.

Keberuntungan yang dikaitkan dengan Shio Ayam juga dipercaya tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat. Rezeki mereka disebut dapat terus berkembang apabila diiringi dengan usaha dan kemampuan mengelola peluang dengan baik.

2. Shio Tikus

Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki pola pikir terbuka dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Mereka cenderung berusaha mencari solusi daripada terlalu lama terjebak dalam keadaan sulit.

Sifat pekerja keras dan ambisius menjadi salah satu karakter yang menonjol. Pemilik shio ini juga disebut tidak betah berada terlalu lama dalam zona nyaman sehingga terdorong untuk terus mencari perkembangan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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