5 Shio Paling Hoki Menurut Ramalan Tionghoa, Punya Bakat Cari Cuan

JawaPos.com – Keberuntungan dan rezeki menjadi bagian yang kerap diperbincangkan dalam astrologi Tionghoa. Dalam tradisi tersebut, shio digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang berdasarkan tahun kelahirannya.

Tidak hanya soal kepribadian, shio juga dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan hidup, termasuk peluang, keberuntungan, karier, dan kondisi finansial seseorang.

Beberapa shio bahkan disebut mempunyai karakter yang mendukung datangnya kemakmuran. Keberanian, kecerdasan, ketelitian, serta kemampuan membaca peluang dianggap sebagai modal yang dapat membantu mereka mencapai tujuan.

Dilansir dari Naurakom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan rezeki tingkat tinggi. Lantas, apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Naga Dalam astrologi Tionghoa, Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai karakter penuh keyakinan dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Mereka disebut memiliki peluang besar untuk mencapai kesuksesan karena berani menghadapi tantangan. Rasa percaya diri juga membuat Shio Naga tidak mudah mundur ketika harus mengambil keputusan penting.

Dalam kepercayaan tradisional, pemilik Shio Naga juga sering dikaitkan dengan intuisi serta kemampuan membaca keadaan. Sifat tersebut dipercaya dapat membantu mereka menentukan langkah yang tepat untuk mengejar tujuan dan meningkatkan taraf kehidupan.

2. Shio Macan Shio Macan dikenal dengan karakter berani, kuat, dan penuh semangat. Mereka cenderung memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan diri sehingga tidak takut mencoba sesuatu yang baru.

Keberanian mengambil langkah dipercaya menjadi salah satu alasan Shio Macan kerap dikaitkan dengan peruntungan yang baik. Mereka tidak mudah merasa puas dan terus berusaha mencapai target yang telah ditetapkan.