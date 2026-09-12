Terlahir Serba Kekurangan, 7 Weton Ini Disebut Punya Mental Baja Menuju Kesuksesan

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu dimulai dari kondisi yang serba berkecukupan. Ada orang yang harus melewati berbagai keterbatasan sebelum akhirnya mampu mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dalam tradisi dan kepercayaan primbon Jawa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter kuat yang membuat pemiliknya mampu bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Kesulitan yang dialami sejak usia muda dalam ramalan justru dianggap dapat membentuk pribadi yang mandiri, ulet, dan tidak mudah menyerah. Dengan ketekunan, mereka disebut mampu mengubah keadaan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai daya juang tinggi dan berpeluang bangkit dari kondisi sulit menuju kesuksesan menurut primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage disebut sebagai salah satu weton yang perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Sejak kecil, pemilik weton ini dalam ramalan digambarkan dapat menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan sosial.

Namun, pengalaman tersebut justru dipercaya membentuk karakter yang kuat. Mereka disebut memiliki inisiatif tinggi, gigih, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.

Kemampuan melihat kesempatan di tengah keterbatasan juga menjadi salah satu keunggulannya. Karena itu, pemilik Sabtu Wage disebut berpotensi merintis usaha dari bawah dan mengembangkannya secara bertahap.

Dalam ramalan yang beredar, perubahan kondisi finansial mereka disebut semakin terasa setelah memasuki usia 35 tahun.

2. Selasa Pon Selasa Pon menjadi weton berikutnya yang disebut mempunyai perjalanan hidup penuh tantangan. Masa awal kehidupan mereka dalam ramalan digambarkan tidak selalu berjalan mulus.