Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 13 September 2026 | 04.48 WIB

Terlahir Serba Kekurangan, 7 Weton Ini Disebut Punya Mental Baja Menuju Kesuksesan

seseorang yang hidupnya takkan susah lagi./Freepik. - Image

seseorang yang hidupnya takkan susah lagi./Freepik.

JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu dimulai dari kondisi yang serba berkecukupan. Ada orang yang harus melewati berbagai keterbatasan sebelum akhirnya mampu mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Dalam tradisi dan kepercayaan primbon Jawa, perjalanan tersebut terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter kuat yang membuat pemiliknya mampu bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Kesulitan yang dialami sejak usia muda dalam ramalan justru dianggap dapat membentuk pribadi yang mandiri, ulet, dan tidak mudah menyerah. Dengan ketekunan, mereka disebut mampu mengubah keadaan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai daya juang tinggi dan berpeluang bangkit dari kondisi sulit menuju kesuksesan menurut primbon Jawa. Berikut daftarnya.

1. Sabtu Wage

Sabtu Wage disebut sebagai salah satu weton yang perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Sejak kecil, pemilik weton ini dalam ramalan digambarkan dapat menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan sosial.

Namun, pengalaman tersebut justru dipercaya membentuk karakter yang kuat. Mereka disebut memiliki inisiatif tinggi, gigih, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.

Kemampuan melihat kesempatan di tengah keterbatasan juga menjadi salah satu keunggulannya. Karena itu, pemilik Sabtu Wage disebut berpotensi merintis usaha dari bawah dan mengembangkannya secara bertahap.

Dalam ramalan yang beredar, perubahan kondisi finansial mereka disebut semakin terasa setelah memasuki usia 35 tahun.

2. Selasa Pon

Selasa Pon menjadi weton berikutnya yang disebut mempunyai perjalanan hidup penuh tantangan. Masa awal kehidupan mereka dalam ramalan digambarkan tidak selalu berjalan mulus.

Kondisi ekonomi yang terbatas maupun minimnya dukungan dari lingkungan disebut dapat menjadi pengalaman yang membentuk kemandirian mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak Justru Berkembang Saat Tertekan, Punya Mental Baja dan Merespons Situasi Kritis - Image
Zodiak

5 Zodiak Justru Berkembang Saat Tertekan, Punya Mental Baja dan Merespons Situasi Kritis

Senin, 7 September 2026 | 21.08 WIB

Dari Rintangan Menuju Kejayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Mental Baja dan Rezeki Melimpah - Image
Zodiak

Dari Rintangan Menuju Kejayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Mental Baja dan Rezeki Melimpah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Punya Naluri Bisnis dan Mental Baja, 3 Weton Ini Diramal Berlimpah Rezeki - Image
Zodiak

Punya Naluri Bisnis dan Mental Baja, 3 Weton Ini Diramal Berlimpah Rezeki

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore