5 Zodiak Justru Berkembang Saat Tertekan, Punya Mental Baja dan Merespons Situasi Kritis

Ilustrasi seseorang yang tertekan/Magnific
JawaPos.com - Setiap orang pasti pernah menghadapi situasi penuh tekanan, sulit, dan bahkan tampak mustahil untuk diatasi.
Namun, tidak semua orang memberikan respons yang sama saat menghadapi tekanan. Sebagian orang bisa kebingungan, panik, dan kehilangan arah saat menghadapi masalah.
Berdasarkan informasi dari laman /thoughtcatalog yang dikutip pada(07/09) berikut lima zodiak yang dikenal memiliki mental baja karena mampu berpikir secara tenang dan rasional di tengah masalah yang melanda.
Capricorn
Capricorn terlalu fokus dan berorientasi pada tujuan untuk membiarkan dirinya tersingkir, terhambat, ataupun terdistraksi oleh berbagai rintangan.
Sifat mereka sebagai pemecah masalah membuat capricorn mampu melihat berbagai persoalan dengan kepala dingin. Mereka tidak ingin menciptakan masalah tambahan hanya karena panik menghadapi situasi sulit yang ada di depan mata.
Aquarius
Aquarius termasuk zodiak yang paling pandai melakukan banyak hal sekaligus. Mereka mampu menghadapi begitu banyak waktu tanpa terlihat kewalahan.
Mereka juga terbiasa menangani banyak proyek dalam waktu bersamaan. Namun, aquarius mampu menjalani semua tanggungjawab dengan ketenangan yang mengagumkan.
Taurus
Taurus tidak mudah membiarkan emosi menguasai diri mereka. Taurus bahkan cenderung tidak menyukai orang yang membiarkan emosinya mengambil alih saat menghadapi masalah.
Dalam situasi yang paling menegangkan, taurus bisa tetap tenang dengan cara yang begitu kuat. Sementara orang–orang yang mudah panik, seringkali justru membuat situasi buruk menjadi semakin buruk.
Libra
Libra menyadari bahwa terlalu mengkhawatirkan sebuah masalah baru hanya akan menciptakan masalah kedua. Libra justru mencoba melihat kemungkinan terbaik dan menyusun strategi untuk mencapainya. Mereka tidak melihat manfaat dari sikap berlebihan atau kehilangan kendali saat menghadapi masalah.
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Jawa Pos
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