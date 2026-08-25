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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.59 WIB

Dari Rintangan Menuju Kejayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Mental Baja dan Rezeki Melimpah

seseorang yang poros kekayaannya menguat./Freepik. - Image

seseorang yang poros kekayaannya menguat./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi kejawen, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan antara hari dan pasaran tersebut juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga arah rezeki seseorang.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bahkan dianggap sebagai salah satu pedoman untuk memahami bagaimana seseorang menghadapi berbagai fase kehidupan. Tidak semua perjalanan berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus melewati kegagalan dan persoalan sebelum akhirnya menemukan keberhasilan.

Dalam penafsiran primbon Jawa, sejumlah weton disebut mempunyai karakter kuat, berani menghadapi tekanan, dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan persoalan. Sikap tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membuka jalan menuju kemakmuran.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut memiliki daya juang tinggi. Mereka digambarkan mampu menjadikan rintangan sebagai pengalaman untuk memperkuat langkah menuju kesuksesan.

Berikut delapan weton yang dimaksud.

1. Senin Pon

Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang sabar, tetapi mempunyai tekad kuat untuk mencapai tujuan. Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu mudah dan terkadang harus melewati berbagai persoalan.

Meski begitu, kesabaran membuat pemilik weton ini tidak mudah kehilangan arah. Mereka cenderung menjalani proses secara bertahap dan tidak terburu-buru mengejar hasil.

Dalam urusan finansial, rezeki Senin Pon disebut lebih banyak berkembang melalui proses. Berbagai pengalaman sulit justru dapat membuat mereka semakin cermat ketika menjalankan pekerjaan maupun mengelola usaha.

2. Rabu Wage

Rabu Wage dikenal dengan karakter tekun, rajin, dan memiliki daya tahan menghadapi kegagalan.

Ketika mengalami kegagalan, mereka tidak mudah menganggap semuanya berakhir. Sebaliknya, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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