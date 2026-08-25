Dari Rintangan Menuju Kejayaan, 8 Weton Ini Konon Punya Mental Baja dan Rezeki Melimpah

seseorang yang poros kekayaannya menguat./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi kejawen, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan antara hari dan pasaran tersebut juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga arah rezeki seseorang.
Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bahkan dianggap sebagai salah satu pedoman untuk memahami bagaimana seseorang menghadapi berbagai fase kehidupan. Tidak semua perjalanan berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus melewati kegagalan dan persoalan sebelum akhirnya menemukan keberhasilan.
Dalam penafsiran primbon Jawa, sejumlah weton disebut mempunyai karakter kuat, berani menghadapi tekanan, dan tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan persoalan. Sikap tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membuka jalan menuju kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat delapan weton yang disebut memiliki daya juang tinggi. Mereka digambarkan mampu menjadikan rintangan sebagai pengalaman untuk memperkuat langkah menuju kesuksesan.
Berikut delapan weton yang dimaksud.
Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang sabar, tetapi mempunyai tekad kuat untuk mencapai tujuan. Perjalanan hidup mereka dipercaya tidak selalu mudah dan terkadang harus melewati berbagai persoalan.
Meski begitu, kesabaran membuat pemilik weton ini tidak mudah kehilangan arah. Mereka cenderung menjalani proses secara bertahap dan tidak terburu-buru mengejar hasil.
Dalam urusan finansial, rezeki Senin Pon disebut lebih banyak berkembang melalui proses. Berbagai pengalaman sulit justru dapat membuat mereka semakin cermat ketika menjalankan pekerjaan maupun mengelola usaha.
Rabu Wage dikenal dengan karakter tekun, rajin, dan memiliki daya tahan menghadapi kegagalan.
Ketika mengalami kegagalan, mereka tidak mudah menganggap semuanya berakhir. Sebaliknya, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti