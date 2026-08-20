Punya Naluri Bisnis dan Mental Baja, 3 Weton Ini Diramal Berlimpah Rezeki

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga menggunakannya sebagai bagian dari perhitungan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Di antara berbagai kombinasi weton, ada beberapa yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam urusan rezeki. Pemiliknya disebut memiliki kemampuan membaca kesempatan, mengelola keuangan, serta bertahan ketika menghadapi berbagai persoalan.
Berdasarkan ramalan yang dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dipercaya mempunyai magnet rezeki kuat. Berikut penjelasannya.
Rabu Legi digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kecerdasan, ketajaman intuisi, serta kemampuan melihat sesuatu secara lebih mendalam.
Pemilik weton ini dipercaya tidak terburu-buru ketika menghadapi sebuah kesempatan. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu, kemudian menyusun strategi sebelum mengambil keputusan.
Karakter tersebut membuat Rabu Legi dianggap mampu menemukan peluang yang terkadang luput dari perhatian orang lain. Kesempatan finansial pun bisa muncul dari berbagai sumber, termasuk pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.
Mereka juga disebut pandai membangun relasi secara tulus. Hubungan yang dijaga dengan baik dapat berkembang menjadi kerja sama atau peluang baru pada kemudian hari.
Selain itu, Rabu Legi dikenal mempunyai pembawaan tenang ketika menghadapi persoalan. Alih-alih panik, mereka lebih memilih berpikir jernih untuk mencari jalan keluar.
Sikap tenang sekaligus kemampuan menyusun perencanaan tersebut dipercaya menjadi salah satu modal dalam mengembangkan karier maupun usaha.
Selasa Pahing disebut memiliki karakter yang cukup kuat dalam mengelola urusan finansial. Sejak muda, mereka dipercaya mempunyai kepekaan dalam melihat peluang yang dapat menghasilkan keuntungan.
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Jawa Pos
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