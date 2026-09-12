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Rabbany Wanadriani
Minggu, 13 September 2026 | 04.39 WIB

Punya Insting Finansial Kuat, 6 Shio Ini Jago Mengumpulkan Uang

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam melihat peluang. Ada yang memilih jalur pekerjaan tetap, ada pula yang lebih nyaman menjalankan bisnis atau mencari sumber pemasukan tambahan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kemampuan alami dalam membaca keadaan, beradaptasi, serta menemukan peluang finansial yang tidak selalu terlihat oleh orang lain.

Kecerdasan, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan mengatur uang menjadi sejumlah karakter yang dianggap mendukung keberhasilan finansial.

Dilansir dari Naura Kom, terdapat enam shio yang disebut memiliki kemampuan kuat dalam mencari uang dan memanfaatkan peluang dalam berbagai situasi. Apakah shio Anda termasuk di dalamnya?

1. Shio Monyet

Shio Monyet dikenal sebagai salah satu sosok yang cepat membaca keadaan. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi ketika menghadapi perubahan dan tidak mudah kehabisan ide untuk mencari pemasukan.

Ketika satu peluang tidak berjalan sesuai harapan, pemilik Shio Monyet biasanya mampu mencari alternatif lainnya. Kreativitas dan cara berpikir yang fleksibel membuat mereka dapat melihat kesempatan dari sudut pandang yang berbeda.

Karena itu, mereka disebut cukup piawai memanfaatkan peluang yang mungkin saja dilewatkan oleh orang lain.

2. Shio Ayam

Berbeda dengan Monyet yang mengandalkan kreativitas dan fleksibilitas, Shio Ayam lebih dikenal melalui kedisiplinan serta ketelitiannya.

Mereka cenderung tidak mengambil keputusan secara terburu-buru, terutama ketika menyangkut persoalan finansial. Perencanaan yang matang menjadi salah satu kekuatan mereka dalam mengejar target.

Shio Ayam juga disebut memiliki kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan cukup terstruktur. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan pilihan terkait keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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